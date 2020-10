Engie sabelt noodscenario Vivaldi-regering neer: "Beslissing over langer openhouden kerncentrales moet dít jaar gebeuren” HAA

02 oktober 2020

14u41

Bron: Belga 12 Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales in ons land, maakt een kruis over het noodscenario van de nieuwe regering om in 2021 alsnog te beslissen twee kerncentrales open te houden. "Niet realistisch", staat in een nota van het energiebedrijf.

De nieuwe regering zegt resoluut voor een kernuitstap in 2025 te kiezen. Maar mocht in november 2021 een onverwacht probleem opduiken van bevoorradingszekerheid, dan zal de regering de nodige maatregelen nemen, zoals een aanpassing van de kalender van de kernuitstap, en dat voor een capaciteit die tot 2 GW kan gaan. Dat komt overeen met de capaciteit van 2 kerncentrales. Het gaat om Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales.

Geen realistisch scenario

Maar in een nota sabelt uitbater Engie Electrabel dat noodscenario neer. Een principebeslissing om de levensduur van Doel 4 en Tihange 3 te verlengen moet "uiterlijk eind 2020" worden genomen. Wachten tot november 2021 om te beslissen is geen realistisch scenario, aldus Engie Electrabel in de nota.



Engie haalt daarvoor een aantal redenen aan. Zo eist de nucleaire regulator FANC dat de werkzaamheden om het ontwerp te verbeteren van de kerncentrales tegen juni/september 2025 voltooid zijn. Zowel het bestellen van de brandstof als de werkzaamheden om het ontwerp te verbeteren, nemen 30 tot 36 maanden in beslag. De wet over de kernuitstap moet daarom worden gewijzigd vóór de zomer van 2022. Engie Electrabel zegt geen miljard euro te gaan investeren of nucleaire splijtstof te bestellen zonder een gepast wettelijk kader.

Uitstel van 11 maanden

Indien de regering pas eind 2021 zou beslissen over langer openhouden of niet, dan resten dus maar zes maanden om de gewijzigde wet in het parlement te stemmen. “Ruim onvoldoende”, zegt Engie Electrabel. Er moet immers eerst een milieueffectenbeoordeling worden opgemaakt, wat 18 tot 24 maanden duurt. En ook Europa moet zich uitspreken, wat 6 tot 12 maanden duurt.

Volgens de kerncentrale-uitbater betekent een politieke beslissing in november 2021 een uitstel van elf maanden om Doel 4 en Tihange 3 ook na de geplande sluiting van juni/september 2025 te blijven uitbaten.

