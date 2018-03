Engie praat nucleaire winst fors omlaag IB

08 maart 2018

05u15

Bron: Belga 0 Engie betwist dat het een gouden zaak doet met de verlenging van de kerncentrales. De nucleaire winst bedraagt in zijn lezing van de energiestudies maar 200 miljoen, schrijft De Standaard vandaag.

Een uitstel van de kernuitstap zou de resterende kerncentrales 850 miljoen euro per jaar opleveren. Zo staat het in de jongste studie van het Federaal Planbureau. Maar volgens exploitant Engie is er verwarring gezaaid en zijn producentensurplus en nucleaire winst door elkaar gehaald.

Vaste kosten niet meegerekend

Om het 'producentensurplus' van 850 miljoen euro te berekenen, zijn alleen de brandstofkosten en andere variabele kosten meegerekend om de centrale te laten draaien, niet de vaste kosten als personeel, onderhoudskosten en heffingen. Ook de investeringen die Engie moet doen om de ­levensduur van de kerncentrales te verlengen, zijn niet in aanmerking genomen.

Nucleaire winst

Als ook met die kosten rekening wordt gehouden en de andere uitgangspunten onveranderd blijven, rest er nog een nucleaire winst van ongeveer 200 miljoen euro, besluit het bedrijf uit de studies. Afhankelijk van de elektriciteitsprijs, en rekening houdend met de nucleaire belasting die de overheid vraagt in ruil voor een verlenging, kan de winst nog verder zakken, klinkt het.