Engie Electrabel stelt heropstart Doel 1 en 2 uit TTR

31 augustus 2018

10u45

Bron: Belga 0 Engie Electrabel heeft de heropstart van de kerncentrales Doel 1 en 2 uitgesteld. In het kader van een lange revisie omwille van de levensduurverlenging waren de centrales initieel uit tot in oktober, maar dat is nu verlaat naar december, meldt het energiebedrijf.

Het uitstel komt er omwille van een element dat bij een inspectie van Doel 1 opgedoken was. Die inspectie kwam er nadat in april bij een lek in een reservekoelsysteem van Doel 1 ongecontroleerd licht radioactief water vrijgekomen was, verduidelijkt woordvoerster Hellen Smeets. "Als gevolg van een inspectieprogramma rond een back-upleiding van het reservekoelwatersysteem van Doel 1, werden de nodige maatregelen getroffen en preventief uitgebreid naar Doel 2", luidt het persbericht.

Bij de bewuste installatie van Doel 2 werd geen lek vastgesteld, voegt de woordvoerster toe. "Bij Doel 2 is hier zich hetzelfde fenomeen aan het ontwikkelen. De waterleiding was aan het degraderen, maar er is geen lek. We gaan ze preventief vervangen." De bewuste leiding voorziet de kernreactor van koelvloeistof in noodsituaties.

Complex proces

De woordvoerster voegt ook toe dat de revisie in het kader van het langer openhouden van de kerncentrales een complex proces is, waarbij veel tests komen te kijken. Hierdoor is er extra tijd nodig. "Rekening houdend met deze elementen wordt de planning voor revisie verlengd en zal de onbeschikbaarheid duren tot 10 december voor Doel 1 en tot 31 december voor Doel 2", aldus het bedrijf.

"Electrabel herinnert eraan dat deze ontwikkelingen geen enkele impact hebben op de bevolking, de medewerkers en de omgeving", zegt het bedrijf nog naar aanleiding van de huidige revisiekalender van de kerncentrales.

Incident

Bij het incident in april werd het lichtradioactieve water meteen opgevangen in een noodtank. Het nucleair controleagentschap FANC schaalde de situatie in als een niveau 0, een 'onregelmatigheid zonder gevolgen voor de nucleaire veiligheid', maar er kwam wel kritiek op de communicatie van het bedrijf. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zei achteraf in de kamer dat Electrabel in de fout gegaan was bij de communicatie, omdat het bedrijf haar inschaling van het incident te laat overgemaakt had aan het FANC. Hij benadrukte dat er op geen enkel moment een risico was voor het leefmilieu, de bevolking en de werknemers.

Het uitstel van de heropstart van Doel 1 en 2 betekent opnieuw een herziening van de onderhoudsagenda. Voor Tihange 3 loopt momenteel een revisie tot eind september omwille van betonproblemen. Doel 4 en Tihange 2 liggen inmiddels ook stil om na te gaan of de betonproblemen in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale ook in deze centrales aanwezig zijn. Tihange 2 ligt tot eind oktober stil, Doel 4 tot medio december.

Voor Tihange 1 is een revisie gepland van 20 oktober tot 28 november, momenteel is de centrale in werking. De centrale heeft net als Doel 1 en 2 een ander design waardoor het betronprobleem zich niet stelt.

Doel 3 startte eind juli opnieuw op na de herstelling van de betonkwestie.