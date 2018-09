Engie Electrabel ontkent elk gebrek aan onderhoud kerncentrales TTR

28 september 2018

10u10

Bron: Belga 3 Engie Electrabel heeft vanochtend "zeer verbaasd" gereageerd op beweringen van een anonieme medewerker die de verantwoordelijkheid voor de betondegradatie aan verschillende Belgische kernreactoren bij de uitbater legt. "Dat is fout en onaanvaardbaar", reageert een woordvoerster.

De getuige, die deze ochtend aangehaald wordt op de websites van VRT en RTBF, geeft aan dat Engie Electrabel zijn kerncentrales heeft laten verkommeren. "Ondanks alarmerende rapporten is beslist om sinds midden jaren '90 niets meer te doen, hetgeen overeenkomt met de overname van Electrabel door Suez. Winst is topprioriteit geworden en investeringen in onderhoud werden zo veel mogelijk uitgesteld."

Veiligheid

Engie Electrabel reageert "zeer verbaasd" op die aantijgingen. "Wij investeren massaal in ons productiepark met jaarlijks 200 miljoen euro alleen al voor onderhoud", zegt woordvoerster Anne-Sophie Hugé. "De toestand van het beton wordt sinds de bouw van de centrales opgevolgd, aangezien het beton onderhevig is aan enorme stoomdruk en thermische schokken. De herstellingen werden uiteraard al uitgevoerd op het moment dat ze nodig waren. We hebben altijd de toelating gehad om terug op te starten."

De woordvoerster benadrukt nog dat er nooit bespaard zal worden ten koste van de veiligheid. "De nucleaire veiligheid is onze absolute prioriteit", klinkt het. Zes van de zeven Belgische reactoren zullen in november stilliggen, wat tot een stroomtekort kan leiden.

"Teleurstellend"

Minister van Energie Marie-Christine Marghem hecht geloof aan de anonieme getuigenis van een Engie-medewerker die wijst op de verantwoordelijkheid van het energiebedrijf voor het betonrot in verschillende kerncentrales. Ze betreurt dat ze geloofde dat veiligheid een prioriteit was voor de uitbater van de kerncentrales.

"Teleurstellend om de gevolgen van chronische onderinvesteringen vast te stellen in bepaalde strategische sectoren, zoals de energiesector! Ik die geloofde dat veiligheid een prioriteit was!", schrijft minister Marghem op Twitter. "Engie Electrabel is een private groep die de noodzakelijke investeringen moet doorvoeren, als een goede huisvader", voegt ze er even later aan toe.

Désolant de constater les effets du sous-investissement chronique dans certains secteurs stratégiques comme l'énergie! Moi qui croyait que la sécurité était une priorité! https://t.co/XXoCEMx09X pic.twitter.com/j9CZWCGZ7F MC Marghem(@ McMarghem) link