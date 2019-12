Engie Electrabel moet 2,1 miljard euro extra betalen voor berging kernafval kv

12 december 2019

21u09

Bron: Belga 0 Engie Electrabel moet 2,1 miljard euro extra betalen voor de nucleaire provisies. Dat heeft de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV) beslist. In totaal zal de nucleaire spaarpot eind 2019 stijgen tot 13,5 miljard euro. Electrabel gaat een geleend bedrag van 6 miljard euro bovendien tegen 2025 terugbetalen.

Synatom, een dochter van Electrabel, beheert de middelen of voorzieningen waarmee in de toekomst de stopzetting en ontmanteling van de kerncentrales moet worden betaald, en de berging van het radioactief afval. Eind december 2018 zat er in die nucleaire spaarpot 11,1 miljard euro.

Om de drie jaar worden die provisies onder de loep genomen door de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV). Daaruit blijkt dat Electrabel 2,1 miljard euro extra voorzieningen zal moeten aanleggen. Dat komt omdat NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval, adviseert om het nucleair afval dieper te bergen, op 400 in plaats van 200 meter diepte. Dat kost meer geld. En door de lage intrestvoeten brengen de beleggingen in de spaarpot ook minder op, en moet Electrabel dus meer geld toesteken.



Die 2,1 miljard extra die Electrabel moet betalen, plus 400 miljoen euro aan recurrente intresten die het bedrijf betaalt, zorgen ervoor dat de nucleaire voorzieningen eind 2019 zullen oplopen tot 13,5 miljard euro. Daarvan is 6,1 miljard euro voorzien voor de ontmanteling van de kerncentrales, en 7,4 miljard euro voor de berging van het radioactief afval.

Terugbetaling 6 miljard

Maar er is meer. Synatom kan tot 75 procent van de nucleaire spaarpot weer uitlenen aan Engie Electrabel. Electrabel verbindt er zich nu toe om dat geleende bedrag - 6 miljard euro - tegen 2025 terug te betalen aan Synatom, en in de toekomst ook niet meer te lenen bij Synatom. Daarmee doet Electrabel meer dan wettelijk verplicht, aldus het bedrijf. Dat maakt van het Synatom-fonds een van de belangrijkste fondsenbeheerders van het land, klinkt het nog. De raad van bestuur van Synatom krijgt er overigens twee externe bestuurders met financiële expertise bij, met het oog op het beheer van de miljardenspaarpot.

Volgens Electrabel-voorzitter Johnny Thijs sluit de beslissing om het volledige bedrag van de provisies te betalen, met name 6 miljard euro meer dan wat reeds wordt beheerd, aan bij de wil van Electrabel "om ondubbelzinnige signalen te geven over onze vastberadenheid in onze engagementen en bij onze wil om een belangrijke speler te zijn in het kader van de energietransitie op lange termijn in België".