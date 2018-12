Engie Electrabel mag kernreactor Tihange 3 weer opstarten ttr

24 december 2018

16u29

Bron: belga 0 Engie Electrabel mag de kernreactor Tihange 3 in de komende dagen weer opstarten. De nucleaire waakhond FANC heeft daarvoor toestemming gegeven, zo meldt die in een persbericht. Aanvankelijk dacht de uitbater Tihange 3 pas in maart weer te kunnen starten.

Tihange 3 ligt sinds eind maart stil omdat in het gewapend beton van de bunker, een gebouw in het niet-nucleaire deel van de centrale, afwijkingen werden vastgesteld. Het FANC heeft de uitgebreide reparaties nu goedgekeurd.

Koudeprik

Eind vorige maand waarschuwde ENTSO-E, de vereniging van Europese hoogspanningsbeheerders, nog voor mogelijke tekorten op de Belgische stroommarkt in januari bij een koudeprik.



Concreet ziet ENTSO-E problemen in de derde week van januari, zo bleek uit simulaties. Als de gemiddelde dagtemperaturen onder de -5 graden duiken en de productie van windenergie maar op dertig procent zit van de totale capaciteit, dan dreigen tekorten. Maar bij die prognose ging ENTSO-E nog uit van een heropstart van Doel 1 en Doel 2 in december.

Frankrijk

Bij hoogspanningsbeheerder Elia zei men eind november de situatie “week per week” te bekijken. “We hebben al eerder gezegd dat januari en februari moeilijk zullen zijn.” Veel zal afhangen van het weer en in welke mate Frankrijk stroom zal importeren, klonk het toen.

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) haalde midden vorige maand nog zwaar uit naar Frankrijk. Het verkopen van onze nucleaire centrales aan het buitenland was misschien niet de beste beslissing, zei ze toen. Volgens Marghem is er jarenlang te weinig geïnvesteerd in de Belgische centrales door het Franse moederhuis Engie.