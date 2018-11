Engie Electrabel: “Centrales af en toe stilleggen hoort bij industrieel proces” TTR

21 november 2018

13u00

Bron: Belga 1 De water-, gas- en biomassacentrales die Engie Electrabel uitbaat, worden af en toe preventief stilgelegd in het kader van onderhoudswerkzaamheden. Dat is normaal en maakt deel uit van het industrieel proces. Vandaag zijn alle centrales operationeel. Dat zegt woordvoerster van Engie Electrabel, Anne-Sophie Hugé, in een reactie op berichten in De Tijd en op de website van VRT dat verschillende centrales regelmatig stilliggen.

Engie Electrabel baat de helft van de Belgische gas-, biomassa- en waterkrachtcentrales uit. In totaal gaat het om 45 procent van de productiecapaciteit. "De centrales krijgen regelmatig onderhoudsbeurten, en soms wordt beslist om een eenheid preventief stil te leggen. Dat is een deel van het industriële leven van het productieproces", zegt Hugé. Ze wijst erop dat zo'n beslissing talrijke technische redenen kan hebben. "Zo'n centrale bestaat uit duizenden compartimenten, en soms moeten we tussenkomen.”

De woordvoerster wijst er nog op dat Engie Electrabel alle menselijke en financiële middelen inzet om de beschikbaarheid van de centrales in de winter te verzekeren, zowel in België als in het buitenland. Vandaag zijn alle gas-, biomassa- en waterkrachtcentrales die Engie Electrabel uitbaat, operationeel.

De Tijd schreef op gezag van cijfers van Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) dat vorig jaar 16 van de 75 installaties in Vlaanderen niet werkten. VRT meldde bovendien dat ook een tiental gas- en waterkrachtcentrales verschillende keren uitvielen.