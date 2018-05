EnergyVille lanceert nieuw onderzoeksgebouw rond energieopwekking bvb

31 mei 2018

18u05

Bron: Belga 1 EnergyVille stelde vandaag in Genk de Campus EnergyVille 2 voor, die gericht is op technologieontwikkeling voor energieopwekking met dunnefilm zonnecellen, intelligente PV-modules en nieuwe batterijsystemen voor lokale energieopslag. EnergyVille is een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, Imec en UHasselt.

In de context van de energietransitie en de te behalen klimaatdoelstellingen moet de productie en opslag van zonne-energie nog efficiënter en goedkoper gemaakt worden. Het onderzoek in EnergyVille 2 zal daarom focussen op het maken van PV-systemen en nieuwe opslagsystemen, waardoor elektrische wagens of thuisbatterijen meer energie sneller en veiliger kunnen opslaan.

In het gebouw kan een honderdtal onderzoekers aan de slag in de modernste onderzoekslabo's. Daardoor kan een deel van het PV- en batterij-onderzoek van Imec en UHasselt, voordien gevestigd in Heverlee en Diepenbeek, verhuizen naar het nieuwe gebouw in Genk.

Zonnepanelen

In EnergyVille 2 zal onderzoek naar de nieuwe generatie zonnepanelen gevoerd worden. Zo kunnen zonnepanelen geïntegreerd worden in ramen of gevels, waarbij de panelen zelfs langs beide zijden gebruikt kunnen worden. Dergelijke zonnepanelen zouden binnen twee à drie jaar al op de markt komen. De investering zou gelijkaardig zijn aan die van huidige zonnepanelen, terwijl de panelen voor heel wat energiebesparing zorgen.

Volgens Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) zijn technologische ondersteuning en innovatie nodig om de energieomslag te kunnen maken. "Onderzoeksamenwerkingen als EnergyVille die de nieuwe technologie voor zonnepanelen en batterijopslag ontwikkelen én kunnen toetsen aan een real-life omgeving, zijn levensnoodzakelijk", aldus Tommelein. "Ik geloof rotsvast dat onderzoekers hier mee aan de energietoekomst bouwen, voor Vlaanderen, maar ook voor Europa en de wereld."