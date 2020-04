Energieprijzen kelderen: "Nu prijzen leveranciers vergelijken" IB

17 april 2020

04u44

Bron: Belga 0 De marktprijzen voor energie blijven maar dalen en de leveranciers passen zich daaraan aan, vaak met erg interessante aanbiedingen voor consumenten. Het is nu het moment om prijzen te vergelijken en eventueel over te stappen, zegt de federale energieregulator CREG.

De prijzen waren voor de coronacrisis al aan het dalen, en dat zet zich voort. Consumenten kunnen daarvan profiteren.

Wie net als de meerderheid van de gezinnen voor een vast elektriciteitstarief kiest, is nu bijvoorbeeld gemiddeld 13 procent goedkoper af dan in april vorig jaar.

Voor aardgas is dat zelfs 23 procent. Bij de variabele tariefplannen - waarbij de energieprijs maandelijks of per kwartaal wijzigt - zijn er prijsdalingen tegenover vorig jaar van 18 procent voor elektriciteit en 30 procent voor gas.

Voorwaarden vergelijken

Het kan dus zeker geen kwaad om de voorwaarden uit een lopend energiecontract te vergelijken met die van de huidige aanbiedingen van verschillende leveranciers. Dat kan onder meer via de "CREG Scan" op de website van de energiewaakhond. Volgens de CREG zitten de beste aanbiedingen vaak bij de kleinste leveranciers.

De CREG waarschuwt ook nog eens voor de problematiek van de "slapende" producten van energieleveranciers. Daarbij gaat het om tariefplannen die de leveranciers soms al lange tijd niet meer actief aanbieden, en die qua prijs vaak niet meer op de huidige marktomstandigheden zijn afgestemd. Nogal wat consumenten hebben nog zo'n "slapend" product.