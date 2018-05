Energieleverancier Belpower is vergunning in Vlaanderen kwijt kg

14 mei 2018

15u51

Bron: Belga 0 Energieleverancier Belpower is zijn vergunning om elektriciteit te leveren in Vlaanderen kwijtgespeeld. De regulator VREG trok de leveringsvergunning in na aanhoudende financiële problemen bij het bedrijf. De enkele duizenden klanten worden echter niet zonder stroom gezet, benadrukt de VREG.

Belpower heeft volgens de regulator al een hele tijd problemen om correcte facturen voor klanten op te maken. Voor de regulator voldoet de leverancier niet meer aan de voorwaarden om elektriciteit te mogen leveren op het Vlaamse net.

"Bij deze beslissing gingen we niet over één nacht ijs", zegt woordvoerder Dirk Van Evercooren. Het is nog maar de eerste keer sinds de liberalisering van de energiemarkt zo'n vijftien jaar geleden dat een leverancier in Vlaanderen zijn vergunning ingetrokken ziet.

Rest van België

Klanten van Belpower vallen niet zonder elektriciteit omdat het bedrijf wel nog een vergunning heeft in Wallonië en in Brussel. Dankzij Europese regels mag het bedrijf met die vergunningen alsnog blijven leveren in Vlaanderen. Vlaamse klanten kunnen dus kiezen of ze blijven bij Belpower of niet.

Pas als het bedrijf zijn vergunning in de drie gewesten zou kwijtspelen, wordt het volgens Van Evercooren problematisch om de activiteiten in België voort te zetten.