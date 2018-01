Energiefraudeurs riskeren voortaan boetes tot 20.000 euro

26 januari 2018

Belga

De Vlaamse regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd om de strijd tegen energiefraude aan te gaan. Eerder was het Energiedecreet in die zin aangepast. Fraudeurs riskeren een boete van 150 tot 20.000 euro. Minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld): "Het is belangrijk dat iedereen eerlijk bijdraagt. Wie dat niet doet, zet ons systeem onder druk en zorgt ervoor dat anderen te veel betalen voor de kost van ons energienet."