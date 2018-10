Energiefactuur wordt eenvoudiger: “Bedoeling is om mensen meer inzicht te geven in hun verbruik en kostprijs” AW

19 oktober 2018

16u50

Bron: Belga 0 De energiefactuur wordt eenvoudiger. Ze zal beperkt worden tot twee bladzijden. Om vergelijkingen makkelijker te maken, zullen de leveranciers de verplichte gegevens moeten weergeven in samenhorende rubrieken.

De energieministers van ons land en federaal minister van Consumentenzaken Kris Peeters hebben daarover afspraken gemaakt met de energiesector. De huidige facturen tellen vaak verschillende bladzijden die voor veel klanten moeilijk te ontcijferen zijn.



De energieprijs hangt niet enkel af van het verbruik, maar er zijn ook kosten voor distributie en allerlei taksen en heffingen, van verschillende overheden. Bovendien splitsen leveranciers de onderdelen van de factuur ook op een andere manier op waardoor het voor consumenten moeilijk is om te vergelijken.

Individuele digitale klantenzone

In de loop van volgend jaar wordt de factuur eenvoudiger. De meest essentiële gegevens zullen op twee bladzijden worden weergegeven. De leveranciers zullen andere gegevens ter beschikking stellen op een individuele digitale klantenzone. "Door op elke factuur, ongeacht de leverancier, met dezelfde rubrieken te werken, kan de consument de belangrijkste gegevens zoals verbruik en kostprijs steeds makkelijk terugvinden", zegt minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V).



Bedoeling van de vereenvoudiging is om mensen meer inzicht te geven in hun verbruik en kostprijs. "Een groter bewustzijn kan een stimulans zijn om energie te besparen en de kost omlaag te krijgen", zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld).