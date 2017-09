En toen kreeg ook de poetsvrouw haar bedrijfswagen door: Sven Spoormakers

18u30 0 PHOTO NEWS 2.500 huishoudhulpen van Het Poetsbureau krijgen een bedrijfswagen, nog eens 5.000 anderen een elektrische fiets. Een noodzaak, vindt CEO Jo Mellemans. «Zonder auto kunnen vrouwen bij ons niet voltijds werken, met auto wél.»

Er waren veel verbaasde gezichten, handgeklap en zelfs hier en daar een gilletje van verrukking, toen Jo Mellemans, CEO van Het Poetsbureau, vannamiddag op het personeelsfeest van het dienstenchequesbedrijf in de Hasseltse Ethias Arena aankondigde dat 2.500 huishoudhulpen een bedrijfswagen krijgen - er zijn daarnaast ook 5.000 elektrische en gewone fietsen voor woon-werkverkeer. Het Poetsbureau is met meer dan 5.000 huishoudhulpen, verdeeld over 60 kantoren van Ieper tot Lommel, een van de grootste bedrijven in Vlaanderen die mensen via dienstencheques aan het werk zetten. Het is trouwens booming business, want tegen 2020 wil Het Poetsbureau het aantal poets-, strijk en keukenhulpen nog verdubbelen.

Motivatie, competentie en mobiliteit

Ondanks die groei stuit het bedrijf op zijn limieten, ondervond CEO Jo Mellemans. «We krijgen veel sollicitanten, en dan kijken we naar drie dingen: zijn ze écht gemotiveerd om te poetsen of te strijken, hebben ze de technische competenties voor de job en kunnen ze zich verplaatsen? Zijn ze niet gemotiveerd en zoeken ze zomaar een job, heeft het geen zin om hen aan te werven. Weten ze niet goed hoe het moet, geven we hen vier dagen opleiding. Helaas merken we al te vaak dat ze wél gemotiveerd zijn om te werken en dat ze weten hoe het moet, maar dat ze zich niet kunnen verplaatsen - of met de fiets of het openbaar vervoer toch niet vlot genoeg om twee, drie klanten per dag te bezoeken. Dus moeten we hen weigeren, of hen minder uren laten werken. Dus denken wij: als we het mobiliteitsprobleem oplossen, kunnen we meer mensen aan het werk helpen én meer klanten bedienen. Dat is goed voor de huishoudhulpen, voor de mensen die hulp nodig hebben en voor ons als bedrijf. We hebben anderhalf jaar gerekend of we die financiële inspanning wel konden doen, en uiteindelijk besloten we om de gok te wagen.»

Opel Corsa

Dus komen er vanaf nu, in verschillende schuifjes gespreid over drie jaar, 2.500 Opel Corsa's voor de poetsvrouwen - kostprijs 15.500 euro per stuk, plus een omniumverzekering en pechbijstand. De eerste 50 worden al in december geleverd. Maar er is, hoe kan het ook anders, een aantal voorwaarden aan verbonden.

Mellemans: «Om in aanmerking voor een bedrijfswagen te komen, moeten onze mensen minstens 20 uur per week werken en vast in dienst zijn. Ze mogen die wagen thuis houden en er ook in het weekend mee rijden, maar de brandstof moeten ze wel zelf betalen. En als ze voor de auto kiezen, verliezen ze ook hun maaltijdcheques en een klein deel op hun loon - 100 euro voor wie voltijds werkt. Wie niets wil inleveren, maar toch mobieler wil gaan werken, kan ook een elektrische fiets krijgen - met een dubbele fietstas om al hun werkspullen in te vervoeren. We rekenen erop dat we er zo de komende drie jaar ook 5.000 zullen verdelen over het personeel.»

Geen salariswagens

Toch blijft het invoeren van bedrijfswagens voor poetsvrouwen vreemd, zeker in tijden waarin steeds meer stemmen opgaan om bedrijfswagens af te schaffen - of op z'n minst om de wildgroei te stoppen. «Ons belangrijkste argument is: 50 tot 60% van onze poetshulpen heeft geen eigen wagen, en is dus niet volledig inzetbaar. Met een auto, of een elektrische fiets, in plaats van de bus te moeten nemen, kunnen ze wél de kinderen 's ochtends naar school brengen en 's namiddags halen en toch een voltijdse job uitoefenen - en daar ook voor betaald worden. Dus onze bedrijfswagens zijn géén salariswagens, waar mensen van thuis mee naar kantoor en terug rijden. Wie een auto krijgt bij ons, zal die gebruiken - en niét om mee in de file op de autosnelweg te staan, maar om van dorp naar dorp te rijden in een straal van 10 kilometer rond hun woonplaats.»





Ecologisch?

Dat al die auto's ook niet goed zijn voor het klimaat en het milieu, wil Mellemans ook bestrijden: «Ik moet je niet vertellen dat ons personeel het financieel meestal niet al te breed heeft. Als ze al een eigen wagen hebben, is die vaak 10, 12 jaar oud -zo'n auto waar je Antwerpen niet eens meer mee binnen mag. Moeten ze een andere kopen, zal dat niet de meest ecologische zijn maar vaker een oudere tweedehandswagen. Wij geven ze nu wél een 'groene' auto. Bovendien verwachten we veel meer interesse voor de elektrische fietsen dan voor de auto's: een auto is mooi, maar voor veel van onze mensen is 100 euro minder verdienen ook véél, hé.»