En plots steekt ook cdH weer zijn neus aan het venster: deze opties heeft informateur Paul Magnette

06 november 2019

11u42 4 Het was een opvallende tweet gisterenavond van cdH-voorzitter Maxime Prévot: de partij die al sinds 27 mei in oppositiemodus zit, liet plots toch weer verstaan “op de afspraak te zijn voor steun, zelfs extern, aan belangrijke hervormingen waar dit land nood aan heeft voor zijn stabiliteit en groei”. Een steuntje in de rug voor informateur Paul Magnette (PS)?

“We zijn dus beschikbaar om aan de kant van de oplossing te staan en niet aan de kant van het probleem”, schreef Prévot nog. Vanmorgen voegde hij er op de Franstalige nieuwszender LN24 aan toe dat cdH nog altijd niet de intentie heeft in een regering te stappen, maar dat er wel “scenario's zijn waarin er een heel nipte meerderheid is (zie onder, red.)”.

“Als er noodzakelijke hervormingen nodig zijn om uit de crisis te geraken en te garanderen dat het land stabiel blijft draaien, kunnen wij onze steun leveren op basis van debatten en rode lijnen waarover we afspraken kunnen maken”, aldus de cdH-voorzitter. In mensentaal: als het moet, kan u op ons rekenen.



De uitspraken van Prévot - hoe voorzichtig ook - maken de opties voor Magnette nu mogelijk iets gemakkelijker. Hij kan in theorie de volgende coalities zonder N-VA beginnen aftoetsen:

Paars-groen

Een 'echte’ paars-groene coalitie van zes partijen, met daarin socialisten, liberalen en groenen, heeft in de Kamer geen enkele zetel op overschot en komt exact aan de meerderheid van de helft + één zetels in de Kamer: 76 op 150. Zo’n coalitie zou zich dus geen enkele dissidentie of zelfs maar afwezige parlementsleden in de meerderheid kunnen veroorloven.

Paars-groen teert echter vooral op Franstalige zetels: met 47 is er in die taalgroep een ruime meerderheid, de PVDA, cdH en DéFI zouden de enige Franstalige oppositiepartijen zijn. Langs Nederlandstalige kant telt de coalitie slechts 29 zitjes, een zware minderheid in die taalgroep met N-VA, Vlaams Belang, CD&V en PVDA in de oppositie.

Paars-groen-oranje (de halve regenboogcoalitie)

Paars-groen kan, om een iets werkbaardere meerderheid te hebben, ook CD&V en zijn 12 zetels mee aan boord nemen. Die bonte kleurencoalitie van twee keer rood, twee keer blauw, twee keer groen en één keer oranje zou 88 zetels tellen, en ook aan Nederlandstalige kant iets ruimer zitten (maar nog altijd geen meerderheid hebben).

De volledige regenboogcoalitie

En nu cdH zich - weliswaar voorzichtig - opnieuw aanbiedt, behoort ook een grote regenboogcoalitie van socialisten, liberalen, christendemocraten en groenen tot de mogelijkheden. Die heeft een comfortabele meerderheid van 93 zetels.

Regenboog min CD&V/Open Vld/...

Vanuit die grote regenboogcoalitie zijn er in theorie heel wat opties om er nog een partij af te rijden zonder aan een werkbare meerderheid in te boeten, waardoor het strategospel van Magnette kan beginnen. Want de aanwezigheid van cdH zou hem allerminst slecht uitkomen: met hun vijf zetels erbij heeft hij als hij wil plots een extra drukkingsmiddel tegenover CD&V en Open Vld. Een van hun twee is dan mathematisch overbodig.

Een coalitie zonder Open Vld en enkel met MR is in dat geval bijvoorbeeld plots geen utopie meer. Idem met een coalitie met cdH maar zonder CD&V.

Let wel: ook al kan er rekenkundig veel, het gaat het hier om bijzonder hypothetische situaties: hoe groot is de kans bijvoorbeeld dat MR bereid is Open Vld te dumpen? En wil CD&V nog meedoen als Open geloosd wordt, of omgekeerd, gezien een van die twee partijen dan onder druk komt te staan in de Vlaamse regering?

Eisen de liberalen dan bijvoorbeeld dat Ecolo niet meer mag meedoen, ook al is dat onverteerbaar voor Groen? Herinner u de uitspraak van Kamerlid Egbert Lachaert dat die partij eerst hun programma ritueel zou moeten verbranden vooraleer de liberalen er in een regering mee zouden stappen.

Een andere optie is dan bijvoorbeeld om sp.a te te laten vallen om zo de coalitie ‘minder links’ te maken. Maar wil de PS dat?

Acht - of toch negen? - partijen

Keuzes genoeg dus. Officieel zal informateur Magnette de komende twee weken ‘slechts’ met acht partijen - ook met N-VA - spreken, en het cdH is daar niet bij. Maar niets sluit uit dat hij zijn speelveld na die twee weken toch weer vergroot met een negende partij, als dan bijvoorbeeld definitief is aangetoond dat het met N-VA niet zal lukken.