En plots landt er een legerhelikopter op de speelplaats Bart Kerckhoven

16u24

De leerlingen van het Don Bosco Instituut in Halle werden vandaag getrakteerd op extra spektakel. Op de speelplaats landde een helikopter van het Belgische leger.

De piloot van de Agusta mikte zijn toestel perfect tussen de bomen en de schoolgebouwen op de campus langs de Lenniksesteenweg. De tussenstop van de helikopter past in het project ‘We Fly To Your Dream’ van de Belgische Luchtcomponent van Defensie. Die afdeling is op zoek naar gekwalificeerd personeel en die hopen de mensen van het leger te vinden in de technische scholen.

Na de krokusvakantie zullen de leerlingen van het zesde en zevende jaar TSO en BSO op Don Bosco kunnen ontdekken wat een job bij de luchtcomponent inhoudt. De helikopter was dus nog maar een voorbode. Na een korte pauze steeg het toestel opnieuw op en zette het koers richting Geraardsbergen.

