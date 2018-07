En plots kruipt er een slang door je living… Kristof De Cnodder

18 juli 2018

12u28

Bron: Eigen berichtgeving 9 Een koppel uit Halle-Zoersel heeft gisteravond de schrik van hun leven beleefd. Yentl Van der Wee en Steven Vanden Eynden waren rustig tv aan het kijken toen er plotseling een slang door de woonkamer kroop. Het reptiel was ongeveer een meter lang en zo’n twee centimeter dik.

"Ik sprong uit pure schrik recht op de zetel", vertelt Yentl."We wisten immers niet of het beest al dan niet giftig of gevaarlijk was. Eens we een beetje bekomen waren, probeerden we de slang met een borstel naar buiten te drijven." Die poging mislukte, want de slang kroop in een smalle kier onder het raamkozijn. Daar zit ze op dit moment nog steeds. "We belden naar SOS reptiel, maar die kunnen weinig doen zo lang de slang verstopt is. Het is nu dus wachten tot de slang er uit komt", pikt Steven in. "Pas dan kan ze worden gevangen, want het is niet de bedoeling dat we het raam gaan uitbreken."

Via Facebook werd inmiddels wel de eigenaar van de slang getraceerd. Het blijkt te gaan om iemand die twee huizen verderop woont. "De man was zijn slang al een paar weken kwijt. Volgens hem is het een wurgslang en is ze niet gevaarlijk voor mensen", besluit Yentl. "Hij dacht dat het dier intussen al zou zijn gestorven, maar het reptiel is dus nog steeds springlevend. Ik zal in elk geval blij zijn als ze hier weg is, want helemaal gerust zijn we er toch niet in."