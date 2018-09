En opnieuw botst te hoge bestelwagen tegen spoorwegbrug Marco Mariotti

Nog maar twee weken geleden knalde er een bestelwagen tegen de spoorwegbrug aan Bosdel in Genk. Deze middag was het opnieuw prijs.

Een jongeman wilde materialen naar het containerpark brengen met de bestelwagen van een kennis. “Hij heeft de hoogte onderschat”, zegt een collega.

“Maar de waarschuwingskettingen zijn allemaal weg. Dit is toch niet fair. Voor hij het besefte was het gebeurd. Hij is er echt niet goed van.” Het probleem met de brug is gekend, en eerdere maatregelen haalden niet veel uit. De brandweer hielp bij het takelen. Iedereen bleef ongedeerd.