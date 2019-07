En op het einde wint Michel: hoe Charles Michel een Europese topjob in de wacht sleepte Astrid Roelandt

03 juli 2019

05u00 16 Hij timmert al jaren aan de weg om de nieuwe 'mister Europe' te worden. En kijk, het heeft geloond. Onze premier heeft een Europese topjob beet en treedt vanaf december in de voetsporen van Herman Van Rompuy als derde Europees president. Maar hoe kreeg hij dat voor elkaar?

"Als we het al niet eens geraken over wie wat gaat doen, hoe gaan we het dan eens geraken over een beleid voor de komende vijf jaar?", zuchtte de Luxemburgse premier Xavier Bettel gisterochtend. De EU-regeringsleiders kwamen gisteren voor de derde keer samen om de puzzel rond de Europese topjobs te leggen, na dagen en nachten van vergaderingen, telefoontjes en whatsappjes.

Een fraai beeld van Europa gaf het gegoochel met postjes inderdaad niet, maar er was dan ook veel om rekening mee te houden. De 28 Europese regeringsleiders moesten vijf topjobs verdelen: het voorzitterschap van de Europese Commissie, de 'buitenlandcoördinator', de voorzitter van de Europese Raad, de baas van de Europese Centrale Bank en de voorzitter van het Europees Parlement. Die moesten verdeeld worden over de drie grootste politieke fracties: de Europese Volkspartij (EVP) - waar CD&V deel van uitmaakt, de liberalen (met Open Vld) en de sociaaldemocraten (met sp.a). Bovendien moest er ook gekeken worden naar regionale spreiding en moesten de kandidaten aanvaardbaar zijn voor zowat alle landen en drongen de Franse president Macron en Europees president Tusk aan op minstens twee vrouwen - met succes.

Hoofdprijs voor Merkel

De belangrijkste post die moest worden ingevuld, was die van Europees Commissievoorzitter: de opvolger van Jean Claude Juncker, die het dagelijks bestuur van de EU in handen heeft. Voor de verkiezingen had elke politieke familie al een Spitzenkandidat naar voren geschoven. Als grootste fractie claimde de EVP de Commissievoorzitter, maar haar kandidaat - de Duitse fractieleider Manfred Weber - kon niet overtuigen. De Nederlandse sociaaldemocraat Frans Timmermans, nu al de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, leek aanvankelijk veel kans te maken. De naam van Michel dook op voor de post van 'buitenlandcoördinator', al werd ook de Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager, kandidaat-Commissievoorzitter voor de liberalen, genoemd. Maar 'harde tante' Vestager heeft als Eurocommissaris voor Mededinging de Fransen én de Duitsers op de zenuwen gewerkt, en ligt ook overhoop met de Amerikaanse president Donald Trump. Zij moet zich uiteindelijk tevredenstellen met een post als vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Net als Timmermans trouwens. Hij werd uiteindelijk tegengewerkt door de Oost-Europese landen. Timmermans had de afgelopen jaren meermaals felle kritiek op Polen en Hongarije, omdat ze de rechtstaat - en dus de Europese verdragen - niet respecteerden. En daar moest hij nu voor boeten. Dat Timmermans afviel, kwam Michel goed uit. De kans dat de Benelux twee topjobs zou krijgen, was klein.

Bruggenbouwer

De EVP, die al sinds mensenheugenis de Commissievoorzitter levert, wilde de post niet lossen. En dus liet Merkel Weber vallen en schoof ze haar minister van Defensie, Ursula von der Leyen, naar voren. Die werd al meermaals getipt als opvolger van Merkel. Von der Leyen kreeg groen licht van de regeringsleiders, maar moet wel nog een absolute meerderheid achter zich krijgen in het Europees Parlement. Mogelijk doen de socialisten daar lastig, want als tweede grootste fractie, halen zij weinig binnen. Zij kregen enkel de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlands beleid. In de Raad werd de hele puzzel wel goedgekeurd, maar daar zitten dan ook niet zo veel socialistische regeringsleiders in.

Het presidentschap van de Raad gaat dus naar een liberaal: consensusfiguur Charles Michel, wiens naam gisteren dus weer op de tafel kwam voor de job waarvoor hij aanvankelijk genoemd werd. Hem kan niemand nog iets maken: in tegenstelling tot de andere 'gelukkigen' heeft hij geen goedkeuring nodig van het Europees Parlement. En dus volgt Michel straks Donald Tusk op als voorzitter van de Europese Raad.

Als 'Europees president' zal hij vooral Europese toppen voorbereiden en compromissen zoeken tussen de lidstaten. "Met zijn ervaring als Belgisch premier is Charles Michel de ideale man om consensus te smeden onder de lidstaten", aldus Tusk. Zijn rol als Europees "bruggenbouwer" probeerde Michel vorig jaar al eens uit, toen de liberaal een tiental staatshoofden en regeringsleiders ontving voor een diner op Hertoginnedal. Dat zijn eigen regering intussen uiteen viel, is de leiders daarbij mogelijk ontgaan.

Een voorzitter van het Europees Parlement is intussen nog niet aangeduid. De kans dat Guy Verhofstadt iets binnenhaalt, is nihil, nu België al bediend is. Hetzelfde geldt voor 'favoriet' Manfred Weber, want Duitsland kreeg al de Commissievoorzitter. Het Europees Parlement kan vandaag zelf zijn voorzitter aanduiden. Huidig voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk - zelf een Pool - hoopt dat die post naar een Oost-Europeaan kan gaan, om de regionale vrede te bewaren.

Al jaren banden gesmeed

Dit zijn de andere excellenties

Charles Michel wordt Europees president. Maar welke andere Europese topfuncties werden er gisteren nog verdeeld tussen de fracties die straks Europa besturen?

Voorzitter van de Europese Commissie = de hoofdprijs

De Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen (EVP), 60 jaar Volgt in november de Luxemburger Jean Claude Juncker (EVP) op

Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid = ‘Buitenlandcoördinator’

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken en oud-voorzitter van het Europees Parlement Josep Borell (sociaaldemocraten), 72 jaar Volgt de Italiaanse Federica Mogherini (sociaaldemocraten) op

Voorzitter Europese Centrale Bank (ECB)

De Franse IMF-baas Christine Lagarde (63) Volgt Mario Draghi op

Vicevoorzitter van de Europese Commissie = de troostprijs

De Nederlander Frans Timmermans (sociaaldemocraten), 58 jaar Volgt zichzelf op als eerste vicevoorzitter Ook de Deense eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager (Renew Europe, 51 jaar) die aasde op de post van commissievoorzitter wordt vicevoorzitter.