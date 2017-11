En ook in Brussel is het schuiven: uur filerijden op buitenring na werken in Zellik EB

13u20

Bron: Belga 2 Baert Marc Archiefbeeld. De aangekondigde werken op de Brusselse buitenring in Zellik, ter hoogte van de verbinding naar de E40, hebben vandaag zware verkeershinder veroorzaakt. Vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot de werken was het even twee uur filerijden. Alle rijstroken zijn intussen weer vrij.

In Zellik wordt gewerkt aan de wegmarkeringen in het kader van de 'quick wins' om het verkeer op de Brusselse ring vlotter te laten verlopen. De wegmarkeringen worden aangepast om het uitvoegen van de buitenring naar de E40 vlotter te laten verlopen. Vorige week werden al aanpassingen doorgevoerd in Strombeek-Bever.

De gevreesde verkeershinder liet zich vandaag voelen. "Door de werken was één rijstrook op de buitenring versperd", aldus Peter Bruyninckx. Intussen zijn de werken afgelopen - een uurtje vroeger dan gepland - en zijn de rijstroken weer open voor verkeer. Wel staat er nog een goed uur file vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Het Vlaams Verkeerscentrum laat ook weten dat de werken morgen niet meer hoeven. Er zal dus geen hinder zijn.

