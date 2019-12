En jij? Zeven op de tien werknemers bewegen te weinig ADN

18 december 2019

10u58

Bron: Belga 8 Slechts een op de drie Belgische werknemers geeft aan genoeg te bewegen. Mannen (33 procent) doen het iets beter dan vrouwen (25,5 procent). Dat blijkt uit een onderzoek van IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Voor het onderzoek namen de onderzoekers de medische gegevens van meer dan 230.000 werknemers onder de loep. De Wereldgezondheidsorganisatie schrijft voor om minstens vijf dagen per week een half uur matig (bijvoorbeeld stevig wandelen of fietsen aan minder dan 20 kilometer per uur) te bewegen of drie dagen een klein half uur intensief te bewegen (bijvoorbeeld fietsen vanaf 20 kilometer per uur).

Hoe ouder, hoe minder

Uit het onderzoek blijkt dat liefst 70,2 procent van de Belgische werknemers deze richtlijn niet haalt. Hoe ouder, hoe minder we bewegen: zo haalt 73 procent van de 45-plussers de bewegingsnorm niet, tegenover 63,8 procent van de werknemers jonger dan 25.



Voor het onderzoek werd enkel de beweging buiten de beroepsactiviteit meegerekend. Dat verklaart deels waarom de werknemers in de horeca het slechtst scoren. Zij leggen natuurlijk al heel wat stappen af tijdens hun dagelijkse job. Maar ook in de transportsector en de handel is er nog werk aan de winkel: daar beweegt respectievelijk 74,9 procent en 73,3 procent niet genoeg. De overheids- en de onderwijssector halen het beste rapport.

Overgewicht

Mannen (61,2 procent) hebben vaker te kampen met overgewicht dan vrouwen (47,5 procent) en hun aantal neemt ook sneller toe. Over een periode van 7 jaar kwam er 3,5 procent meer mannen met overgewicht bij, tegenover 2,9 procent bij de vrouwen. De overtollige kilo's nemen ook toe met de leeftijd: onder de 25 jaar is 35 procent te zwaar, bij de groep van 25 tot 34 jaar is dat 46,1 procent en bij de 55-plussers zelfs 64,5 procent.

De verschillen qua sector zijn volgens IDEWE frappant: in het onderwijs kampt bijna de helft van de werknemers met overgewicht terwijl in de transportsector ruim zeven op de tien werknemers een BMI hebben van 25 of meer. De bouw- en de industriesector volgen met respectievelijk 62,3 procent en 59,9 procent.

"Obesitas brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee", benadrukt Lode Godderis van IDEWE. "Aangezien de sector deels bepalend is voor ons overgewicht en hoeveel we bewegen, zijn er meer acties nodig per sector. Belangrijk is dat deze acties leuk en laagdrempelig zijn. Daarnaast moeten ze gedragen worden door zowel de werknemers als de werkgevers. Ook deze laatsten hebben te winnen bij fitter personeel: dat maakt de werknemers productiever én zorgt voor minder ziekteverzuim.”