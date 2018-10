En dan gaat het mis: hier in Vlaanderen duiken technische problemen op Arne Adriaenssens

14 oktober 2018

19u00

Bron: Eigen Berichtgeving, Belga 0 In Vlaanderen en Brussel wordt er zowel in partijlokalen als in huiskamers nagelbijtend gewacht op resultaten. Op sommige plekken duurt dat wel erg lang. Technische problemen gooien her en der roet in het eten wat voor ellelange vertragingen zorgt. Onder andere op deze plekken ging het net iets minder vlot.

Mechelen

Elke gemeente waar digitaal gestemd wordt, moet zijn resultaten via het internet richting het Agentschap Binnenlands Bestuur sturen. Daar liep het vanavond goed mis. De massale hoeveelheid stemmen die van alle uithoeken van het land binnenstroomden, stropten de servers van de overheid op. Onder andere Mechelen was hier de dupe van. “We kunnen al meer dan een half uur niets doen”, zegt Astrid Volckaerts, de voorzitter van het hoofdkantoor in Mechelen. Ook op andere plekken in het land hebben ze gelijkaardige problemen. Wanneer dit probleem opgelost zal zijn, is niet bekend.

Antwerpen

Ook in de stad Antwerpen ging het op verschillende plekken mis. Terwijl alle ogen van het land op de strijd tussen De Wever en Peeters gericht is, blijven de resultaten op zich wachten. De onofficiële resultaten sijpelen voorlopig voorzichtig binnen en ook de stemmen van de districtgemeenten zijn bekend. Die zien er alvast niet positief uit voor Peeters.

Buggenhout

Riadh Bahri zat vandaag voor het VRT-journaal in Buggenhout, de meest centrale gemeente van het land. Daar begaf één van de USB-sticks het. Een ambtenaar uit Brussel moest naar Buggenhout afzakken om de USB-stick te vervangen waarna de resultaten, met enige vertraging, binnenstroomden.

Turnhout

Ook in Turnhout ging het goed mis. Toen 20 van de 32 bureaus geteld waren, bleken twee van de USB-sticks onleesbaar te zijn waardoor een technicus ter plaatste moet komen. Mocht ook die het niet kunnen oplossen, zullen de stemmen van de laatste 12 stembureaus handmatig geteld moeten worden. De Turnhoutse partijen hielden er rekening mee dat het finale resultaat nog lang op zich zou laten wachten. Ondertussen zijn alle stemmen geteld.

Affligem

In Affligem bleek één van de scantoestelling voor de stembiljetten niet te werken. Dat werd echter te laat ontdekt, waardoor alle stembiljetten die al binnen waren opnieuw moesten gescand worden. Dat had ook een stevige impact op wanneer de resultaten binnenstroomden. Ondertussen is Walter De Donder (de burgemeester van Samson & Gert) zeker van een nieuwe ambtstermijn.

Gent

In Gent geen technische, maar juridische problemen. In één stemkantoor werd een verdacht wit poeder gevonden waardoor alle stembrieven van dit kantoor, in totaal zo'n 600, door de civiele bescherming in beslag werden genomen. De definitieve resultaten voor de Arteveldestad zullen dus pas laat vanavond bekend zijn.