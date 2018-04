En daar is het eerste slechtvalkje van het seizoen ADN

12 april 2018

17u08

Bron: Belga 0 In de Sint-Jobkerk in Ukkel is vandaag een eerste slechtvalkje geboren. Het ei begon uit te komen om 7.15 uur en om 10.05 uur was het vogeltje zichtbaar. Dat meldt het Museum voor Natuurwetenschappen in een communiqué. Een uur na de geboorte in de Sint-Jobkerk was het eerste gepiep te horen in het nest van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal.

Brussel is sinds enkele jaren een echte slechtvalkenstad, met verschillende nesten. Sinds begin maart broeden de roofdieren in drie nesten (Brussel, Woluwe, Ukkel) op baksteenrode eieren (vier in Brussel en Woluwe, drie in Ukkel). Het broeden duurt 32 dagen.

De slechtvalk, met een piek van bijna 400 km/u de snelste vogel ter wereld, kwam in de jaren 70 niet meer voor in België. In 1994 nestelde de roofvogel opnieuw op een koeltoren van de kerncentrale van Tihange. Tien jaar later nestelde een koppel voor het eerst ook in hartje Brussel, in de toren van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal.

De geboorte van de valkjes en het hele nestgebeuren is live te volgen op www.valkenvooriedereen.be.

#valkenvooriedereen 2018: het eerste valkje is geboren, in de Sint-Jobkerk van Ukkel. In de St-Michiels en St-Goedelekathedraal is het voor ieder moment, want we horen al gepiep! https://t.co/JdPIZjNORb #valken #slechtvalken #brussel pic.twitter.com/KaiDpfA5Ve RBINSmuseum(@ RBINSmuseum) link