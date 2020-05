Emotionele Koen Geens herdenkt Julie Van Espen: “Jouw onwezenlijke dood grijpt nog steeds naar de keel” KVE

Bron: Facebook 22 Het is een jaar geleden dat Julie Van Espen werd vermoord. Steve Bakelmans trok haar brutaal van haar fiets en bracht haar om het leven naast het Albertkanaal in Antwerpen. Familie en vrienden kunnen niet fysiek samenkomen en daarom wordt Julie nu digitaal herdacht. Ook vicepremier en minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die zelf onder vuur kwam te liggen door het falen van het gerecht, herdacht haar in een emotionele Facebookpost.

“Voor Julie”, schrijft hij. “Uit alles leid ik af dat je een uitzonderlijke jongedame was, een getalenteerde studente, een levenslustige dochter.”



Geens meldt dat de onwezenlijke dood van Julie nog steeds naar de keel grijpt. “Nog altijd voelen we ons verslagen, machteloos, leeg, triest, kwaad, onbegrepen”, klinkt het.

Positieve daadkracht

De positieve daadkracht van het meisje heeft volgens de minister geleid tot de stille mars, de oprichting van een vzw en de afschaffing van de verjaringstermijn voor seksuele misdrijven.



“De verplichte opvolging en begeleiding van daders zal er komen, net zoals de behandeling van zedenzaken achter gesloten deuren”, belooft hij. Daarnaast zal het onderdeel seksueel geweld verplicht worden in de magistratenopleiding.



“De strijd tegen seksueel geweld is nooit af”, besluit Geens. “Maar we zullen tonen wat we waard zijn. Dat zijn we aan jou verplicht.”



