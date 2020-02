Emotionele Koen Geens: "Had van Magnette graag elegantere sortie gekregen dan die ezelsstamp” HAA

16 februari 2020

11u44

Bron: Belga 8 Politiek Een emotionele Koen Geens (CD&V), die vrijdag zijn opdracht als koninklijk opdrachthouder beëindigd zag, heeft vandaag fel uitgehaald naar de PS. "Ik had van (voorzitter) Paul Magnette graag een iets elegantere sortie gekregen dan die ezelsstamp van vrijdagochtend", zei hij in ‘De Zevende Dag’ op Eén.

Geens herhaalde dat hij met de verschillende partijen verregaande inhoudelijk gesprekken heeft gevoerd en dat die wat hem betreft resultaat hadden kunnen opleveren. Dat de PS uiteindelijk haar veto stelde tegen een paarsgele coalitie met de N-VA, heeft volgens Geens dan ook niets met de inhoud te maken.

Naar de precieze reden voor Magnette om Geens een "ezelsstamp" te verkopen, heeft het CD&V-boegbeeld het raden. Hij vermoed dat het te maken heeft met het PS-partijbestuur van morgen. Geens betreurt dat er een "unieke kans" is gemist om met de PS en de N-VA de twee grootste partijen in Wallonië en Vlaanderen bij elkaar te brengen "onder de begeleiding van een derde, zonder dat een van de twee haar nek moest uitsteken".



Duidelijk werd ook dat Geens het beeld wil bestrijden dat CD&V de sleutel tot de formatie in handen heeft. "Wij zijn geen passe-partout, wij zijn niet de dweil van de Wetstraat." Verschillende keren benadrukte hij dat toenmalig informateur Paul Magnette pas op 5 december de CD&V contacteerde, meer dan zes maanden na de verkiezingen van 26 mei.

