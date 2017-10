Emotionele herdenking Slag om Passendale 13u50

In Zonnebeke, in de Westhoek, hebben 7.000 mensen gisteren de slachtoffers van de Slag om Passendale van 100 jaar geleden herdacht. Het was géén klassieke herdenking met bloemkransen en toespraken.