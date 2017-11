Emotionele De Wever: "Dat mijn integriteit door de modder wordt gesleurd, maakt me heel verdrietig" PhT SPS JV

14u36

Bron: eigen berichtgeving, vrtnws 6 VRT Bart De Wever tijdens het persmoment. Bart De Wever (N-VA) reageerde vandaag tegelijkertijd emotioneel en woedend op aantijgingen van Tom Meeuws (Samen) dat bouwvergunningen te koop zouden zijn. Grote projectontwikkelaars zouden apart met de bevoegde schepen kunnen onderhandelen om de stedenbouwkundige lasten te verlagen. De Wever legde ook de link met de veelbesproken bijeenkomst in restaurant ‘t Fornuis . De burgemeester belooft "100 procent transparantie" over alle bouwvergunningen die hij mee goedkeurde.

“Ik kan ermee leven dat er politiek spel wordt gemaakt. Maar dat mijn integriteit door de modder wordt gesleurd, maakt me heel verdrietig. Ik word nog kwader dat zoveel mensen achter mij worden geraakt, zoals de stadsbouwmeester en de ambtenaren. Er is doelbewust mensen pijn gedaan.” De Wever vreest dat we vertrokken zijn voor een periode van 20 jaar verzuring. Hij was erg emotioneel en zelfs aangeslagen: "Het is nog maar de tweede keer in mijn carrière dat ik echt verdrietig ben, want dit plakt aan mij. Overal krijg ik hier vragen over."

"Ik wil samen met u alle bouwvergunningen die dit stadsbestuur heeft goedgekeurd op tafel leggen", zegt De Wever. "U mag er alle specialisten die u wilt bijhalen om te controleren of er iets raars aan is."

Meeuws wees er in de krant De Morgen op dat stadsbouwmeester Christian Rapp ‘heel stil’ bleef. Maar uitgerekend vandaag stelde die schouder aan schouder met De Wever zijn beleidsnota voor de periode tot 2020 voor. De Antwerpse burgemeester was ongemeen scherp voor de auteur van het opiniestuk en had het over "een schoolvoorbeeld van iemand die weet dat hij liegt, beter zou moeten weten, en het toch doet".