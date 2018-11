Emotionele De Block: “Verschrikkelijk wat ze met Carina Van Cauter gedaan hebben” Rob Van herck

07 november 2018

10u05

"Ik vind het verschrikkelijk wat ze met Carina hebben gedaan." Dat zegt een verontwaardigde Maggie De Block (Open Vld) vanmorgen aan VTM NIEUWS. Haar collega-Vld'er Carina Van Cauter trok gisteren haar kandidatuur voor het gouverneurschap in Oost-Vlaanderen in, na een hele heisa.

“Carina is een grote madam, omdat ze heeft gezegd dat ze de eer aan zichzelf houdt”, gaat De Block verder. “Ik ben verontwaardigd, omdat Carina een goed parlementslid is, vaak het beste. Ze kent haar dossiers en heeft een hart voor Oost-Vlaanderen”, zegt ze.

Op de vraag of het om politieke afrekening gaat, is De Block formeel. “Dat zal zeker zijn.”

Waar gaat de heisa over?

Carina Van Cauter trok zich gisteren terug uit de race om het Oost-Vlaamse gouverneurschap. In De Tijd waren haar scores op een assessmenttest gelekt. Die moest aangeven of ze een geschikte gouverneur zou zijn. Haar scores waren lager dan die van haar N-VA-tegenstander Wim Leerman. Politieke tegenstanders gaven dan ook dat zij geen gouverneur mocht worden.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt het niet nodig dat er een nieuwe procedure moet worden gestart. “Ik zie niet in waarom. We hebben een correcte procedure gevoerd, op basis van regels. De kandidaten liggen voor, alleen moet de regering in consensus beslissen.” Maar daar knelt het schoentje nu net: een razende Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten zei gisteren aan VTM Nieuws dat als Van Cauter geen gouverneur wordt, er dan maar geen moet komen.

Bourgeois herhaalt dat er continuïteit in het Oost-Vlaamse bestuur is en dat de provincie niet in chaos dreigt te vervallen. “Er is een waarnemend gouverneur die alle functies kan vervullen”, aldus de regeringsleider.

