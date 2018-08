Emotioneel afscheid van Vlaamse zeiler (52) die verdronk in Hongarije Kristof De Cnodder

04 augustus 2018

12u22

Bron: Eigen berichtgeving 3 In Massenhoven daagde vanochtend een massa volk op voor de uitvaartdienst van Danny Eggers, de 52-jarige man die op 20 juli verdronk in het Hongaarse Balatonmeer. De man raakte in paniek toen zijn zeilboot wegdreef. De plaatselijke kerk zat afgeladen vol en buiten volgden naar schatting nog eens zo’n vijfhonderd mensen de kerkelijke plechtigheid op een groot tv-scherm.

Danny Eggers werd tijdens de dienst omschreven als een zorgzame vader voor zijn kinderen Kenji en Naomi en als een liefdevolle echtgenoot voor zijn vrouw Heidi. Ook in het verenigingsleven was hij graag gezien. Zo was Danny bestuurslid van visclub De Blauwe Reiger en trainer van de reserven C van Oelegem SK. Een delegatie vanuit die voetbalclub nam op het einde ook het woord en één speler vroeg een luid applaus voor Danny: een vraag waar de aanwezigen graag op in gingen.

Toen de urne van de betreurde Massenhovenaar naar buiten werd gedragen, klonk Hongaarse muziek. Danny Eggers had namelijk zijn hart verloren aan Hongarije en sprak ook een aardig mondje Hongaars.