Emotioneel afscheid van tandarts (60) die verdronk op vakantie in Kreta Hans Verbeke

14u05

Bron: Eigen Berichtgeving 0 In de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Pittem hebben honderden mensen zaterdagvoormiddag afscheid genomen van Danny Vromman (60). De populaire tandarts van de Verbiestgemeente stierf op 3 oktober toen hij, op vakantie met zijn partner in Kreta, tijdens een zwempartijtje in zee verrast werd door een sterke onderstroming.

Vromman, vader van twee kinderen en evenveel kleinkinderen, was een graaggeziene figuur in zijn gemeente, waar hij ook ondervoorzitter was van de plaatselijke fanfare en bestuurslid van de Sint-Elooisgilde.



De uitvaartplechtigheid stond bol van muziek en persoonlijke getuigenissen. "Je was niet kapot te krijgen, sportief als je was, met een fysieke conditie uit de duizend. En dan gebeurt dit", lieten dochter Evelien en zoon Xavier voorlezen.

Broer Marc had het over de ongelooflijke band die hij en Danny hadden, al van toen ze klein waren. Een rist anekdotes illustreerde dat. "Weet je nog, dat we als jonge snaken gingen koersen en dan in de spurt beslisten wie voor één dag Eddy Merckx mocht zijn? En die keer toen we moesten gaan lopen voor die kwaaie stier?" De offergang duurde ellenlang, net als de begroeting van de familie achteraf. Pittem blijft verweesd achter, na de dood van de populaire tandarts.