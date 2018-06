Emotioneel afscheid van Soraya en Lucille, de doodgeschoten agentes uit Luik Lore Michiels HA

05 juni 2018

10u53

Bron: Belga, VTM NIEUWS 722 In Luik wordt vandaag afscheid genomen van de twee agentes die omkwamen bij de aanslag van vorige week dinsdag. Heel wat collega’s zijn samengekomen voor de plechtigheid.

Toen de kisten naar binnen werden gedragen, werd het muisstil. Tientallen agenten uit het hele land vatten post aan het uitvaartcentrum.

Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V), minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en premier Charles Michel wonen de uitvaart bij. Er is ook een vertegenwoordiger van de koning. Ook prins Laurent is, incognito, aanwezig op de begrafenis. De aanwezigheid van de prins was niet aangekondigd. Na afloop zei hij in een kort video-interview met Belga dat hij het "evident" vond dat hij er was. Hij wou er zijn "uit sympathie, het drama heeft iedereen geraakt", aldus de prins.

Kritiek

Herman (31) pleegde de aanslag vorige week terwijl hij op penitentiair verlof was. Geens kwam daardoor onder vuur te liggen. De naam van de dader was ook al in verschillende rapporten van Staatsveiligheid opgedoken. Twee dagen vóór de aanslag, waarschuwde een cipier van de gevangenis in Marche-en-Famenne nog voor zijn gedrag.

Cyril

Gisteren namen vrienden en familie ook al afscheid van Cyril Vangriecken (22). De student werd bij de aanslag koelbloedig om het leven gebracht in zijn auto door schutter Herman. Die gijzelde ook een poetsvrouw en opende het vuur op andere agenten die ter plaatse kwamen.