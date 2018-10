Emotioneel afscheid van overleden renner Jimmy Duquennoy (23) HA

12 oktober 2018

12u46

Bron: Belga 1 Honderden mensen hebben in de kerk van Rumillies nabij Doornik de afscheidsplechtigheid bijgewoond van Jimmy Duquennoy. De 23-jarige profrenner overleed op 5 oktober onverwacht in zijn huis na een hartfalen.

Onder de aanwezigen waren vrienden en familie van Duquennoy en collega-renners, onder wie zijn teamgenoten van WB-Aqua Protect-Veranclassic.

Enkele mensen brachten een pakkende hommage aan Duquennoy, die bezig was aan zijn derde profseizoen.



De Henegouwer had nog een blanco erelijst bij de profs. Dit seizoen was zijn beste uitslag een tiende plaats in Dwars door West-Vlaanderen. Hij liet zich in het voorjaar onder meer opmerken in een vroege ontsnapping in Parijs-Roubaix.