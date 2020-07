Emotioneel afscheid van Cérès (7) en Orphée (18 maanden) die gedood werden door hun moeder HAA

07 juli 2020

19u29

Bron: Sudinfo, La Dernière Heure 46 Familie en vrienden hebben deze ochtend afscheid genomen van Céres (7) en Orphée (18 maanden). De kinderen werden vorige week omgebracht door hun moeder Julie L. , die naar verluidt kampte met psychologische problemen na een fout gelopen zwangerschap.

De uitvaart vond in intieme kring plaats in het crematorium van Gilly, zoals de vader van de slachtoffertjes had gevraagd. Naast familie van de kinderen, waren ook waarnemend burgemeester Florence Denamur (cdH) en een delegatie van de brandweer aanwezig.

Spuitgasten waren vorige week snel ter plaatse nadat de vader thuis de gruweldaden had ontdekt. De hulpverleners probeerden de kinderen nog te redden, maar voor Cérès en Orphée kon geen hulp meer baten. Hun 9-jarig broertje Thibald overleefde het familiedrama ternauwernood. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er momenteel aan toe is.



Sommige brandweerlui waren zichtbaar aangedaan tijdens de uitvaart vanmorgen. Ook klasgenoten van Cérès uit de gemeenteschool van Hantes-Wihéries woonden het afscheid bij. Zij lieten na de dienst witte ballonnen op.

De moeder van de drie kinderen, de 37-jarige Julie L., probeerde na de feiten uit het leven te stappen, maar ze overleefde het. De vrouw werd eind vorige week naar een medische vleugel van de gevangenis van Brugge gebracht. Ze wordt beschuldigd van dubbele moord en moordpoging. De raadkamer van Charleroi heeft haar aanhouding gisteren met een maand verlengd.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.