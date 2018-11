Emmanuelle Praet verbreekt stilte nadat RTL haar op straat zette: “Indien ik het woord Ecolo had vervangen door N-VA, dan zat ik nog steeds op antenne” Karen Van Eyken

28 november 2018

13u42

Bron: La Dernière Heure, De Morgen, 7s7 0 Emmanuelle Praet heeft voor het eerst gereageerd sinds RTL besliste om de samenwerking met de opiniemaakster stop te zetten vanwege haar zogenaamde “buitensporige uitspraken” in het televisieprogramma ‘C’est pas tous les jours dimanche’. De journaliste sprak met La Dernière Heure en De Morgen. Ze vindt dat ze recht in haar schoenen staat.

RTL wrijft de opiniemaakster aan dat ze tijdens de uitzending afgelopen zondag heeft geprobeerd om het kiesgedrag van het publiek te beïnvloeden door burgers op te roepen om hun steun aan bepaalde partijen te heroverwegen. Wat ze zelf trouwens ontkent. “Vele mensen stemmen op een partij uit gewoonte. Mij maakt het niet uit op wie iemand stemt. Ik heb gewoon aangedrongen om eens na te denken vooraleer een bolletje te kleuren”, verklaart de journaliste die nog steeds achter haar uitspraken staat.

Gele hesjes

Ter herinnering: de opiniemaakster had zondag in het RTL-programma de zogenoemde ‘gele hesjes’ op de korrel genomen door te stellen dat ze altijd voor dezelfden hebben gestemd in Wallonië. “Ecolo maakte bij de jongste verkiezingen een sprong. Alle taksen die u betaalt, zijn milieutaksen, dus denk toch een beetje na bij de volgende verkiezingen”, klonk het.

Daarop heeft de directie van RTL Belgium beslist om de samenwerking met Praet stop te zetten. “De waarde van haar meningen is nooit in twijfel getrokken, zolang ze maar het debat dienen”, verklaarde de zender. Maar afgelopen zondag viel de opiniemaakster volgens RTL uit haar rol. “Praet kan niet langer voldoen aan het criterium van onafhankelijkheid, en dat is essentieel”, luidde het.

Anderen hakken in het programma steeds in op N-VA, maar dat is blijkbaar geen rode lijn Emmanuelle Praet

De journaliste maakt zich sterk dat indien ze het woord Ecolo had vervangen door N-VA dat er dan geen haan zou hebben naar gekraaid. “Dan zat ik nu nog steeds op antenne”, zegt ze aan La Dernière Heure. “Anderen hakken in het programma steeds in op N-VA, maar dat is blijkbaar geen rode lijn. “

Praet bereidde zich naar eigen zeggen altijd nauwgezet voor op het debat. Op zaterdag kreeg ze een mail met de onderwerpen en ze zat tot ‘s avonds laat dingen op te zoeken. Op zondag stond ze al om zes uur op voor de laatste voorbereidingen.

Ik was bijna tien jaar lang de marionet van RTL Emmanuelle Praet

“Ik was bijna tien jaar lang de marionet van RTL en na de polemiek ben ik me beginnen afvragen wat ik nog zou kunnen bijdragen aan een debat als ik mijn mening niet meer mag uiten”, aldus Praet in La Dernière Heure.

“Ik heb de afgelopen 24 uur berichten gekregen van ongeveer iederéén. Van mensen van alle mogelijke partijen, ook Vlaamse zowaar. Zelfs van mensen van sp.a. Maar van één enkele partij helemaal niks: Ecolo-Groen”, zegt ze in een interview met De Morgen.

“Ik had geen vrienden bij RTL, maar ik was er ook niet naar op zoek. Dat was niet de reden waarom ik daar zat. Ik ben een gevoelig iemand en ik wil iedereen bedanken die me sinds zondag heeft gesteund”, besluit Praet.