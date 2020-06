Exclusief voor abonnees

Emmanuel Oloriegbe kreeg een politiekogel in de borst: “Ook ik kreeg geen lucht en riep om mijn moeder”

Bruno Struys

08 juni 2020

14u00

De Morgen

Exact twee jaar geleden kreeg Emmanuel Oloriegbe in Gent een politiekogel in de borst. Een maand eerder overleed Lamine Bangoura aan verstikking bij een uithuiszetting in Roeselare. De betrokkenen linken beide zaken aan George Floyd, maar daar denken de advocaten van de agenten anders over. Dat schrijft De Morgen.