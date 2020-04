Emmanuel André zal Belgisch contactonderzoek coördineren HLA

29 april 2020

12u35

Bron: RTBF 1 Viroloog Emmanuel André, tot voor kort de Franstalige interfederale woordvoerder van de dienst Volksgezondheid, is aangesteld als coördinator van het interfederale comité dat zich bezig houdt met de ‘contact tracing’. Dat meldt RTBF.

André kondigde vorige week aan dat hij zijn taak als interfederaal woordvoerder had neergelegd. Hij liet weten zich te willen focussen op zijn rol als arts en onderzoeker in verschillende werkgroepen, zoals de GEES, waar hij als één van de tien experts de regering adviseert over de exitstrategie van ons land. Onderdeel van die exitstrategie is de ‘contact tracing’, die van start zal gaan op 4 mei.

In een eerste fase zal die ‘contact tracing’ gebeuren door uitgebreid contactonderzoek te voeren. Zodra een arts een Covid-19-besmetting vaststelt, zal de besmette persoon gecontacteerd worden door een ‘contact center’ in zijn gewest om een lijst van contacten op stellen van mensen met wie de persoon de afgelopen twee weken contact heeft gehad.

De interfederale commissie onder leiding van Emmanuel André staat in voor het coördineren van de strategie, het aanbrengen van expertise en het rekruteren van medewerkers. De federale overheid zal ook een juridisch kader uitwerken om de privacy te beschermen bij de creatie van een app in een latere fase.

Lees ook: Emmanuel André legt taak als woordvoerder neer: “Geen sprake van politieke druk”(+)

