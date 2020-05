Emmanuel André: “Testcriteria uitbreiden kan leiden tot betere resultaten contacttracing” IB

19 mei 2020

06u09

Bron: Belga 0 Als meer mensen getest kunnen worden op het coronavirus, zullen coronapatiënten misschien wel meer geneigd zijn om de namen door te geven van de mensen met wie ze in contact zijn geweest. Dat zegt viroloog Emmanuel André vandaag in De Morgen en De Standaard. Hij roept dan ook nogmaals op om de testcriteria uit te breiden.

Maandag meldde interfederale woordvoerder Steven Van Gucht dat een besmette die door contacttracers wordt gecontacteerd, maar één of geen risicocontact meldt. Dat dat er zo weinig zijn komt volgens André enerzijds omdat mensen die te veel contacten hebben gehad zich schuldig voelen, en anderzijds omdat mensen niet willen dat vrienden of familieleden in quarantaine moeten.

André roept daarom op om de testcriteria uit te breiden. Op dit moment testen we enkel personen met symptomen, behalve in woonzorgcentra en ziekenhuizen. Toch is er op dit moment een capaciteit van 25.000 tests, terwijl maandag bleek dat er op een dag tijd 13.860 tests werden afgenomen, waarvan er 279 positief bleken.

Hoogrisicocontacten

André stelt dan ook voor om ook de hoogrisicocontacten de testen, mensen die langer dan 15 minuten bij een besmette persoon waren op minder dan 1,5 meter, of in een gesloten omgeving. Dan kan het gemakkelijker worden voor voor besmette personen om hun naam door te geven aan de contacttracers, omdat ze zo een kennis aan een test helpen, in plaats van hem enkel een quarantaine aan te doen. Bovendien kan het die quarantaine inkorten. Een week afzondering zal altijd nodig zijn, gezien de incubatietijd, maar wie negatief test bij het begin én het einde van die week, kan weer aan de slag.

Naast de PCR-test kan een serologische test, die antistoffen meet, aanduiden wie immuniteit heeft opgebouwd. Voor hen kan een week quarantaine zelfs overbodig zijn. "Zo iemand is geen hoogrisicocontact", zegt André. "De economische kosten van enkele tests zijn lager dan één dag quarantaine.”