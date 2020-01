Emir Kir slaat mea culpa na ontmoeting met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters SVM

14 januari 2020

18u02

Bron: Belga 3 "Ik herbevestig dat ik de waarden van de PS onderschrijf en herhaal mijn sterke veroordeling van extreemrechts.” Dat schrijft Kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir op Twitter. Eerder zorgde een klacht van een militant ervoor dat hij gehoord werd door vertegenwoordigers van de tuchtcommissie van de Brusselse PS-federatie.

Aanleiding was een ontmoeting van Kir met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters. Zij waren met vier Turkse collega's naar Brussel gekomen voor een vergadering op Europees niveau.

"Gezien de ophef die ontstaan is door hun beleefdheidsbezoek heb ik beslist mijn bericht op de sociale media van 4 december te wissen", licht Emir Kir toe op Twitter. "Ik herbevestig ondubbelzinnig dat het om een beoordelingsfout van mijnentwege gaat. In de toekomst ga ik waakzamer zijn. Ik herhaal mijn gehechtheid aan de waarden van de PS en herhaal mijn sterke veroordeling van extreemrechts in alle vormen en in heel de wereld.”

De interne procedure tegen Kir wordt in alle discretie gevoerd. Als het verslag van de vertegenwoordigers klaar is, moet hij nog gehoord worden door de tuchtcommissie zelf.

Brussels minister-president Rudi Vervoort weigerde tijdens zijn nieuwjaarswensen aan de pers elke commentaar op het dossier. "Als lid van de Brusselse regering heb ik altijd in goede verstandhouding samengewerkt met Emir Kir als burgemeester. In een breder perspectief is het de collectieve taak van de Turkse gemeenschap om zich open te stellen voor de Brusselse gemeenschap. Dit is niet beperkt tot Emir Kir", verklaarde Vervoort.

Meer over Emir Kir

politiek