Emily heeft haar treinaanbidder gevonden: "Dit is geen einde maar een begin" FT

26 mei 2018

09u30

Bron: Eigen berichtgeving & Twitter 0

De West-Vlaamse Emily weet wie haar deze week een schattige tekening toegestopt heeft toen ze samen de trein uitstapten in Brugge. Dat laat ze weten op Twitter. Wie de charmante aanbidder - met donkerblonde krullen - is, wil ze liever niet kwijt. "We zijn een beetje overdonderd door de aandacht", klinkt het bij haar. Maar dat er een vonk is overgeslagen, is duidelijk: "Dit verhaal eindigt niet, het begint pas."

In een mum van tijd ging Emily's oproep deze week viraal. Het meisje was op zoek naar de jongen die van haar op de trein een portret had getekend. De twee waren samen onderweg van het station Gent-Sint-Pieters naar Brugge. Daar stapten ze woensdag om 15.49 uur het perron op. Op het briefje stond de tekst: "Geloof me, in het echt ben je knapper." Gevolgd door een smiley. Het verhaal werd nog dat tikkeltje romantischer toen Emily aan onze redactie vertelde dat ze het briefje via de leuning van de roltrap toegeschoven kreeg. "Daarna ben ik hem nog in de menigte gaan zoeken. Tevergeefs", klonk het. De sociale media hebben alvast hun werk gedaan: het bericht werd meer dan 3.000 keer geretweet. En nu hopen dat de rest van het verhaal even romantisch verloopt voor dit prille koppeltje.

De Nederlandse flirtcoach Saskia Paulissen spreekt van een geweldig verhaal. "Met die tekening laat die jongen zien dat hij volledige aandacht voor haar had. Hij complimenteert haar in woord en beeld én was nog eens zo onbevangen om de tekening aan haar te geven. Als hij z’n telefoonnummer erbij had gezet, was het helemaal af geweest. Wel een prachtige 'hard to get'-move", lachte ze.

Goed nieuws: we hebben elkaar gevonden! Ik wil iedereen bedanken die me geholpen heeft de afgelopen dagen, zonder jullie was dit nooit gelukt. Emily(@ Emily5054) link

Ik ben op zoek naar de jongen met donkerblonde krullen en leuke glimlach die me dit briefje gaf. Woensdag 23 mei stapte hij op in Gent-Sint-Pieters om 15u21. In Brugge zijn we samen afgestapt om 15u49. Gelieve dit bericht te delen, ik zou hem graag leren kennen. #kissandtweet pic.twitter.com/dSF4ouegkZ Emily(@ Emily5054) link