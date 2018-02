EMA waarschuwt zwangere vrouwen voor geneesmiddel dat tot misvorming kan leiden TTR

09 februari 2018

17u32

Bron: Belga 1 Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) raadt vrouwen af om geneesmiddelen op basis van valproaat tegen bipolaire stoornissen te gebruiken tijdens de zwangerschap. Het Franse Geneesmiddelenagentschap raadt het gebruik al af, en het EMA zegt dat de rest van de Europese Unie zou moeten volgen.

"Baby's die worden blootgesteld aan valproaat lopen risico op misvormingen en problemen met hun ontwikkeling", stelde het Franse Geneesmiddelenagentschap eerder al vast. Uit studies bleek in 2014 al dat kinderen die tijdens de zwangerschap blootgesteld werden aan valproaat vier keer meer kans hadden op misvormingen. Dertig tot veertig procent van de kinderen had achterstand in lopen en taal, geheugenproblemen en lagere verstandelijke capaciteiten.

Valproaat wordt niet alleen gebruikt bij bipolaire stoornissen, maar ook bij epilepsie. Daar stelt het EMA wel dat het voor sommige zwangere vrouwen met epilepsie onmogelijk is om met valproaat te stoppen en dat ze mogelijk worden gedwongen om de behandeling voort te zetten - mits follow-up door een specialist - tijdens de zwangerschap.

Meer over EMA

samenleving

gezondheid

familie