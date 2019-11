Els Clottemans mag gevangenis niet verlaten: “Wellicht omdat ze niet wil bekennen” Cédric Maes & Inge Bosschaerts

13 november 2019

11u04 80 Els Clottemans (35), tot 30 jaar cel veroordeeld voor de parachutemoord, mag de gevangenis overdag dan toch niet verlaten. Dat besliste de strafuitvoeringsrechtbank (SURB) woensdagvoormiddag in Gent. Clottemans had dat gevraagd om overdag een opleiding te kunnen volgen en enkel te moeten overnachten in de gevangenis. Volgens Jef Vermassen, de advocaat van de familie van het slachtoffer, is Clottemans’ verzoek wellicht mee afgewezen, omdat ze niet wil bekennen.

Gedetineerden kunnen na een derde van hun straf een aanvraag indienen voor vervroegde vrijlating. Clottemans deed dat niet, maar vroeg om een beperkte detentie. De SURB ging daar woensdagochtend niet op in.

Clottemans werd tot dertig jaar cel veroordeeld in de parachutemoord, gepleegd op 18 november 2006. Die dag stortte Els Van Doren te pletter en al snel werd duidelijk dat haar parachute was gesaboteerd. Clottemans kwam al snel in het visier van de speurders, omdat ze een geheime relatie had met de man die ook de minnaar van Els Van Doren was. Ondanks het feit dat Clottemans altijd heeft ontkend dat ze iets met de sabotage had te maken, werd ze in oktober 2010 tot 30 jaar cel veroordeeld door een assisenjury. Er werd nooit enig materiëel bewijs tegen haar gevonden.

Volgens Katrien Van der Straeten, de advocate van Clottemans, was het de bedoeling dat Clottemans de cel dagelijks maximaal 16 uur zou kunnen verlaten onder begeleiding van een justitieassistent. “Het doel was dat ze in een vast stramien terechtkwam en dat ze overdag een opleiding kon volgen”, klonk het begin deze maand toen bekendraakte dat Clottemans de beperkte detentie had aangevraagd.

“Clottemans wil niet bekennen”

Jef Vermassen, de advocaat van de familie van het slachtoffer, is tevreden met de uitspraak. “Het belangrijkste voor de familie is dat ze ooit met zekerheid weten of ze het gedaan heeft of niet”, aldus Vermassen. “Pas dan kunnen ze beginnen met rouwen.”

Volgens Vermassen is het verzoek van Clottemans wellicht afgewezen omdat ze niet wil bekennen. “De houding naar de slachtoffers kan een rol spelen bij een dergelijk verzoek. En zolang ze niet bekent, is haar houding naar de families toe niet oké”, besluit Vermassen.