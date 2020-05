Els Ampe pareert kritiek na uithalen rond ‘lockdowndictatuur’: “Geen gebrek aan loyauteit” KVDS

15 mei 2020

20u26 0 Kandidaat-voorzitter voor de Open Vld Els Ampe vindt niet dat haar een gebrek aan loyauteit verweten kan worden na haar uithalen aan het adres van de regering – waar Open Vld deel van uitmaakt - rond de coronacrisis en de zogenaamde ‘lockdowndictatuur’. Dat heeft ze gezegd tijdens het debat tussen de kandidaat-voorzitters vrijdagavond, waar ze de degens kruiste met Bart Tommelein, Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten.



“Ik heb premier Wilmès in het begin van de crisis opgeroepen om het coronavirus serieus te nemen en nu waarschuw ik voor een economisch bloedbad als de lockdown niet snel verdwijnt”, klonk het bij Ampe. “Ik heb een paar keer aan de alarmbel getrokken. Maar ik geloof nog in haar, ander zou ik deze oproepen niet gedaan hebben.”

Kritiek

Ampe vindt het haar taak om dat te doen als volksvertegenwoordiger, ondanks het feit dat ze flink wat kritiek te slikken kreeg binnen en buiten de partij. Onder meer haar partijgenote en minister van Volksgezondheid Maggie De Block noemde haar voorstel rond het opheffen van de lockdown “dodelijk” en liet uitschijnen dat een gesprek met Ampe “geen zin” had.





“Het is erg dat je binnen een liberale partij je mening niet meer kan zeggen zonder daar kritiek voor te krijgen”, repliceerde Ampe tijdens het debat. “Wij moeten als volksvertegenwoordiger aan de oren trekken van ministers. Het zou raar zijn als dat niet mag bij partijgenoten. Als je partij in de regering zit, moet je blijkbaar gewoon zwijgen. Dat zal ik nooit doen.”

Egbert Lachaert wilde voorlopig ook niet kwijt aan welke nieuwe naam hij dacht voor de partij. Dinsdag liet hij in een interview met Humo uitschijnen dat hij een naamsverandering een goed idee vond: “We kunnen wat meer rock’n roll gebruiken”, klonk het toen.

Het voorstel van Ampe tijdens het debat – om er Els van te maken: economisch, liberaal, sociaal – liet hij aan zich voorbijgaan. “Ik heb iets sexyer”, was het droge antwoord.

