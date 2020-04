Els Ampe haalt opnieuw uit en geeft nu ook Marc Van Ranst veeg uit de pan. Die laat zich niet doen KVDS

28 april 2020

17u53 112 Els Ampe heeft op sociale media opnieuw uitgehaald naar de ‘lockdowndictatuur’ van onze regering. De volksvertegenwoordiger en kandidaat-voorzitter van Open Vld kreeg gisteravond nog de wind van voren van partijgenote en minister van Volksgezondheid Maggie De Block - die haar ideeën ronduit “dodelijk” noemde - maar volhardt vandaag in haar kritiek. Ze nam deze keer ook viroloog Marc Van Ranst op de korrel. Maar die liet zich niet doen.



In een nieuw filmpje dat Ampe even na middernacht postte, roept ze De Block op “om de lockdowndictatuur in juni te stoppen”. Ze verwijst daarbij opnieuw naar de studie van een gerenommeerde Amerikaanse universiteit, die stelt dat het aantal doden door het nieuwe coronavirus in België tot nul zal dalen op 19 mei.

Ik hou m’n hart vast voor de #horeca



Er zullen meer zaken overkop gaan dan we denken als er in juni geen einde komt aan de #lockdown @Maggie_DeBlock @HorecaVL

In juni zijn er 0 Coronadoden in BE.

Ik baseer me op de curves van Seattle, erkend door @vanranstmarc @VanGuchtSteven pic.twitter.com/6UiWJDa0Xu Els Ampe(@ ElsAmpe) link

Vraagtekens

Viroloog Marc Van Ranst – die volgens Ampe de Amerikaanse statistieken erkent – zette eerder echter al vraagtekens bij die prognose. Op het einde van het filmpje krijgt hij een veeg uit de pan. “Ik vraag me trouwens af of Marc Van Ranst nog steeds optreedt als viroloog-expert”, aldus Ampe. “Tenzij dat hij zich stilletjes aan voorbereidt op een carrière als politicus voor PVDA.”



Dat laatste was een sneer naar het geplande optreden van Marc Van Ranst op de 1 mei-viering van de uiterst-linkse partij. Van Ranst kreeg daar flink wat kritiek voor, hoewel hij aangaf dat hij zelf het probleem niet zag. Dinsdagavond liet zowel Van Ranst als de PVDA echter weten dat zijn optreden geschrapt is. Door zijn werk in de GEES-werkgroep die de exitstrategie mee bepaalt, volgens de viroloog. Om de sereniteit van het debat mogelijk te maken, volgens PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Van Ranst liet de uithaal aan zijn adres evenwel niet passeren. “Mevrouw Ampe, dit filmpje illustreert glashelder waarom ik nooit aan politiek wil doen op dit niveau”, antwoordde hij op Twitter. “Povere dossierkennis, gezondheidsgevaarlijke propaganda, en laffe persoonlijke verdachtmakingen. Ik zou graag willen zeggen ‘plus est en vous’, maar daar ben ik niet zeker van.”

Ampe kreeg ook net als gisteren Twitter over zich heen. “Els, stop hiermee. Ga slapen. Rust heelt”, klonk het. Anderen vreesden voor haar politieke carrière: “Nog nooit een politieker zijn/haar graf zo efficiënt weten graven, en met zo veel enthousiasme.”

Dat laatste lijkt ook de teneur te zijn bij Open Vld. Anonieme bronnen binnen de partij vertelden aan de krant De Standaard dat haar politieke carrière “over en out” zal zijn na de voorzittersverkiezingen. De liberalen zouden zich doodschamen om de filmpjes en boodschappen die ze op sociale media deelt. “Hier past een psychiater”, klonk het zelfs bij iemand.

Buitenverblijf

Diverse bronnen beweren ook dat Ampe momenteel in haar buitenverblijf in Knokke verblijft en niet in haar woonplaats in Brussel. “Het kan verklaren waarom ze de lockdown als een soort van vakantie ziet”, klinkt het nog in De Standaard, een verwijzing naar de vergelijking die Ampe begin deze maand maakte. Toen vergeleek ze de lockdown nog met een vakantie.

Lees ook: Maggie De Block haalt snoeihard uit naar partijgenote Els Ampe die einde van “lockdowndictatuur” wil: “Dat is dodelijk”

Bekijk ook: Marc Van Ranst over Amerikaanse studie



