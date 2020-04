Els Ampe blijft doorrazen: “Virologen die zeggen dat mondmaskers niet nodig zijn, dát is dodelijk” Joeri Vlemings

29 april 2020

08u19

Bron: Bruzz 56 Kandidaat-voorzitter van Open Vld, Els Ampe, neemt niets terug van haar oproep om de “lockdowndictatuur te stoppen”. Op de stevige uithaal van partijgenote Maggie De Block dat Ampes uitlatingen op Twitter “dodelijk” zijn en het “geen zin heeft” dat haar te melden, slaat de Brusselse politica hard terug in een interview met Bruzz. “Dat virologen hebben gezegd dat mondmaskers niet nodig waren, dát was dodelijk.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In juni moet het volgens Vlaams Parlementslid en kandidaat-voorzitter van Open Vld, Els Ampe, gedaan zijn met de “lockdowndictatuur”. Dat herhaalde ze nog eens in een Skype-interview met Bruzz. “Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs om die verder te zetten.” Ampe baseert zich daarvoor op wiskundige modellen van de universiteit van Seattle. “In de maand juni zal er geen enkele persoon in België nog sterven aan corona en zal er ook niemand nog in het ziekenhuis terechtkomen door corona”, zo blijkt volgens haar uit de curves van Seattle. Viroloog Marc Van Ranst maakte daarbij eerder al in de studio van VTM Nieuws de bedenking dat het virus waarschijnlijk toch zal blijven sluimeren en twijfelde eraan of het dodental wel helemaal naar nul zou zakken.

Ampe viseerde in het gesprek ook opnieuw Marc Van Ranst. “Ik was een van de eersten om op te roepen om maatregelen te nemen tegen het coronavirus, begin maart. Marc Van Ranst had het toen nog over een ‘simpele griep’. Dat leek mij pas een dodelijke opmerking. Er zijn wel mensen gestorven, hè”, sneerde Ampe. Ze schuwde de harde woorden niet: “Het is verdorie dodelijk geweest dat men heeft ontkend dat die mondmaskers nodig waren. En nu opnieuw zal het dodelijk zijn voor de horeca als we geen perspectief bieden voor juni”.

Einde politieke carrière?

De politica leek te beseffen dat ze zich op glad ijs waagt met haar kritiek op de aanpak van de regering waarin haar partijgenoten zitten. De stem van Maggie De Block voor het voorzitterschap van Open Vld kan Ampe heel waarschijnlijk wel op haar buik schrijven. “Als je opkomt voor je mening maak je inderdaad niet altijd vrienden”, zei ze. “Het kan zijn dat je elkaar graag ziet en van dezelfde politieke familie bent, maar toch een volledig andere mening hebt”, verdedigde ze zich.

Haar beweegreden om te blijven doorrazen, terwijl ze volgens analisten daarmee haar eigen politieke graf aan het graven is? “We zijn te veel gefocust op één aspect en niet op de mentale gezondheid, de horeca en de bedrijven. Ik vind het ook belangrijk om voor de mentale gezondheid van de mensen op te komen. Mensen opsluiten, dat eist een tol.”

Lees ook:

Onze opinie. Benieuwd hoe snel de sociale druk zal toenemen op wie straks geen mondmasker draagt (+)

Corona slaat keihard toe, maar er sterven veel minder jonge mensen dan gewoonlijk: dit is waarom (+)

Doortastend leiderschap gekoppeld aan degelijke wetenschap: zo temde Nieuw-Zeeland het coronavirus