Elon Musk geland op luchthaven van Oostende KVDS Bart Huysentruyt

08 februari 2019

17u26

Bron: Eigen Berichtgeving 8 Elon Musk - de topman van Tesla - is zonet geland op de luchthaven van Oostende. Dat was te zien op Flightradar. Hij is in ons land om de eerste lading Tesla's te inspecteren bij behandelaar ICO.

Musk kwam aan met zijn privéjet, een Gulfstream G650 ER. Dat toestel wordt beschouwd als de beste privéjet die momenteel op de markt is en kost nieuw ongeveer 57 miljoen euro. Wie opties wil, betaalt al gauw enkele miljoenen meer. Musk vliegt sinds 2016 met de jet.

Vanaf deze maand worden in de haven van Zeebrugge wekelijks drieduizend Tesla’s Model 3 verwacht. De auto’s worden vanuit de fabriek in San Francisco in de Verenigde Staten via de Zeebrugse vestiging van ICO naar Europa verscheept. Vanuit de haven worden de elektrische auto’s over heel Europa verdeeld.





De nieuwe trafiek is goed voor ruim honderd nieuwe jobs in het afwerkingscentrum. Daar worden de Tesla’s aan een laatste controle onderworpen en van extra’s voorzien voor ze naar de autohandelaar gaan. Het is daar dat Musk vandaag langsgaat. Het grote publiek zal daar niet bij zijn.





Het Zeebrugse bedrijf investeert 2,5 miljoen euro in de nieuwe trafiek.