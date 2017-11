Elly (2,5) overlijdt in ziekenhuis, vriend van mama opgepakt nadat autopsie verwondingen aan het licht brengt Alexander Haezebrouck

Het UZ Gent, waar het 2,5 jaar oude peutertje overleed. Een man uit Menen is opgepakt nadat en peutertje van 2,5 jaar woensdag overleed in het ziekenhuis in Gent. De man is de nieuwe partner van de moeder van het meisje. Uit de autopsie bleek dat het peutertje thuis ernstige verwondingen had opgelopen.

Het was de moeder die maandag in paniek de hulpdiensten verwittigde. Het meisje, Elly, was volgens haar plots in elkaar gezakt. De hulpdiensten zagen meteen de ernst van de situatie in en het peutertje werd in allerijl overgebracht naar het UZ in Gent. Ondanks een tweede ingreep verslechterde haar toestand. Woensdag overleed het meisje uiteindelijk in het UZ Gent.

Na het overlijden is een autopsie uitgevoerd. Daaruit bleek dat het slachtoffer overleden is door toegebrachte verwondingen. De moeder leefde gescheiden van de vader van het peutertje. De man die door de politie werd opgepakt is de nieuwe partner van de mama. De familie van het peutertje kan de dood van het meisje amper geloven. “Ik ga je missen, mijn poppemie”, zo schreef haar moeder woensdagavond op Facebook. “Slaap zacht, en waak goed over je broertje van daarboven.”