Ellenlange wachtlijsten drijven Nederlandse Parkinson-patiënten naar België kv

17 februari 2018

03u01

Bron: ANP 0 Honderden mensen met de ziekte van Parkinson moeten in Nederland tot twee jaar wachten op een DBS-behandeling. Patiënten wijken daardoor uit naar België, bericht De Telegraaf.

Een DBS-behandeling is een speciale operatie die wordt ingezet als medicatie niet meer werkt of te veel bijwerkingen veroorzaakt. Chirurgen erkennen dat de wachttijden te lang zijn. Directeur Carla Aalderink van de Parkinson Vereniging zegt dat momenteel "honderden mensen" op de wachtlijst staan.

De lange wachttijden worden volgens de directeur veroorzaakt door een tekort aan behandelcentra. Wetgeving zou het lastig maken om nieuwe centra te openen. Behandelaars zeggen dat de belangstelling voor de behandeling is toegenomen doordat DBS bekender is geworden. Ze denken dat die opleving tijdelijk is.