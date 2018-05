Ellenlange files door afgesloten Kennedytunnel: verlichting dreigt naar beneden te vallen TT HA

07 mei 2018

16u48 801 Door problemen met de verlichtingsarmaturen in de Kennedytunnel is de rechterrijstrook in beide richtingen afgesloten. De problemen zullen nog tot na morgennacht aanhouden, waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer. De sluiting van de rijvakken veroorzaakt een bijzonder moeizame avondspits in en rond Antwerpen. Ook de ochtendspits morgenvroeg dreigt volledig in het honderd te lopen.

"De verlichtingsarmaturen boven de rechterrijstroken blijken op verschillende plaatsen los te komen en het risico is te groot dat sommigen op het wegdek terecht komen", zegt het Agentschap Wegen en Verkeer. "Om de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang te brengen worden de rechterrijstrook richting Gent en Nederland preventief afgesloten. Voor de overige rijstroken is een afsluiting niet nodig gezien de armaturen in betere staat zijn."

Wegen en Verkeer zal vannacht en volgende nacht werken uitvoeren om de verlichting te beveiligen in afwachting van een volledige renovatie volgend jaar. Het agentschap hoopt de werken in twee nachten te kunnen uitvoeren, in tussentijd blijven de rechterrijstroken afgesloten.

Zware avondspits

De problemen veroorzaken veel verkeersellende op de weg. Een ongeval ter hoogte van de Kennedytunnel zorgt voor extra hinder: de middenrijstrook is er versperd. Het is voorts ook bijzonder druk op de R1 en R2. Richting Gent is het 1,5 uur aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord. Verkeer over lange afstand van Hasselt naar Gent en omgekeerd wordt aangeraden via Brussel te rijden.

De Liefkenshoektunnel is in beide richtingen tolvrij gemaakt. Dat blijft zo tot minstens na de avondspits.

"We raden aan om Antwerpen te vermijden indien mogelijk", zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. "Wie tijdens de avondspits langs Antwerpen rijdt, vragen we zijn rit goed te plannen."

De Kennedytunnel is de drukste tunnel van Vlaanderen, met op een werkdag 83.000 voertuigen die richting Gent rijden en 74.000 richting Nederland."

Zoals te verwachten was met de beperkte capaciteit in de #Kennedytunnel, zien we een zware avondspits in Antwerpen. Het is uitzonderlijk druk op de omleidingsroute via de #R2 en op de #R1 en #A12 vanuit het noorden richting Gent. pic.twitter.com/wJwIVTaShi Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link

#R1 In de #Kennedytunnel is in beide richtingen de rechterrijstrook afgesloten wegens technische problemen. Van Gent naar Hasselt en omgekeerd rij je beter via Brussel. (probleem van lange duur) Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link