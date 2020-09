Elke week krijgen 20 chauffeurs alcoholslot IB

27 september 2020

06u01

Bron: Belga 1 Elke week wordt bij 20 tot 25 bestuurders een alcoholslot geïnstalleerd. Dat schrijft De Zondag op basis van cijfers van verkeersinstituut Vias.

Na tien jaar zijn er al 674 alcoholsloten geïnstalleerd in ons land. "De eerste jaren legden politierechters heel weinig alcoholsloten op, tot de wet in juli 2018 werd aangepast", zegt woordvoerder van Vias Stef Willems. "Sindsdien zijn ze verplicht iedereen die met meer dan 1,8 promille achter het stuur kruipt er een op te leggen, net als wie in drie jaar tijd twee keer betrapt wordt met meer dan 1,2 promille." Tegenwoordig worden er elke week 20 tot 25 alcoholsloten geïnstalleerd.

Sommige veroordeelden kiezen ervoor hun auto een tijdje aan de kant te zetten, want zo'n slot installeren kost ongeveer 3.500 euro. "Toch zijn er ook mensen die er na hun straf - meestal 1 tot 5 jaar - voor kiezen het alcoholslot te houden", zegt Willems. "Zo bouwen ze een extra zekerheid in voor zichzelf en hun omgeving. En het is een soort bewijs dat je veranderd bent." Dat er gewerkt wordt aan mentaliteitswijzigingen bij chauffeurs is voor Vias het grote succes van het alcoholslot.

Jaarlijks minstens 180 alcoholdoden in het verkeer

Toch is er nog werk aan de winkel: elk jaar sterven minstens 180 mensen in het verkeer door alcohol. Daarom blijft het belangrijk om controles en sensibiliseringscampagnes onverminderd voort te zitten. Deze zomer was er door corona geen BOB-campagne. Deze winter zal BOB er wel weer zijn, al is het nog niet duidelijk of dat met een groots controleweekend zal zijn zoals vorig jaar.