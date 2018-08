Elke week drie producten uit rekken gehaald in 2018: "Voedsel nog nooit zo veilig geweest"

16 augustus 2018

16 augustus 2018

Sinds begin dit jaar heeft het Federaal Voedselagentschap (FAVV) al 94 keer een product uit de rekken gehaald omdat er gevaar bestond voor de volksgezondheid. Dat komt neer op bijna drie producten per week. Dat is opvallend, want in heel 2017 moesten "slechts" 54 producten uit de rekken worden gehaald, schrijven Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg donderdag.