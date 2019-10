Elke week 12 doden op onze wegen: aantal verkeersdoden met 27 procent gestegen AW

Bron: Belga 6 In de eerste zes maanden van het jaar zijn er er 306 doden gevallen in het Belgische verkeer, een stijging met 27 procent tegenover vorig jaar (241). De stijging die reeds was ingezet in het eerste kwartaal, na een lange periode met opeenvolgende dalingen, zet zich zo door. Bovendien waren er nooit eerder zoveel fietsdoden. Dat blijkt uit de nieuwe Verkeersveiligheidsbarometer van Vias.

"Na zeven opeenvolgende jaren met een daling, stijgen de cijfers weer naar ongeveer het niveau van 2016 (313, nvdr)", aldus het verkeersveiligheidsinstituut. Het is van 2011 geleden dat het aantal verkeersdoden nog toegenomen was in de eerste jaarhelft. Het aantal gewonden en het aantal ongevallen daalde wel, telkens met 3 procent - de ongevallen worden dus ernstiger.



Voor Brussel is er een lichte daling van 9 naar 8 doden, maar in Vlaanderen en zeker Wallonië is er een forse toename. Op Waalse wegen lieten 146 mensen het leven, een stijging met 35 procent op een jaar tijd en het slechtste resultaat sinds de eerste helft van 2013. In Vlaanderen gaat het om een toename met 23 procent van 124 na 152 doden. "Na vier jaren met een daling, zien we nu opnieuw een stijging van het aantal verkeersdoden in Vlaanderen." De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn hier de slechtste leerlingen.

Onder de voetgangers was er een stijging met 10 tot 43 doden, evenveel als in 2010. Ook het aantal fietsdoden in België baart zorgen: dat waren er 48. "Het is de enige vervoerswijze waarin we op langere termijn een structurele stijging zien van het aantal dodelijke slachtoffers."

Negatieve tendens ombuigen

Een "bijzonder negatieve tendens van de verkeersveiligheid", besluit Vias. Ontslagnemend federaal minister van Mobiliteit François Bellot kijkt vooruit naar de nieuwe Staten-Generaal die in 2020 moet plaatsvinden. "Die moet analyseren hoe we deze negatieve tendens kunnen ombuigen en voorstellen doen om de situatie te verbeteren." In afwachting pleit hij voor het voortzetten van de inspanningen rond vorming en sensibilisering en om een prioriteit te maken van een hogere pakkans op de wegen.